Mercato RC Lens : un champion du monde en approche au RCL ?

Le RC Lens est tout proche d’un gros coup ! Il l’a annoncé hier, Raphael Varane quitte Manchester United après 3 ans au club. Selon les dernières informations, un retour du joueur dans le nord de la France ne serait pas à exclure.

Mercato : Vers un retour de Varane au RCL ?

Arrivé en provenance du Real Madrid en 2021, Raphael Varane va quitter Manchester United à la fin de la saison. Après 3 saisons et un trophée, l’ancien vice capitaine de l’Équipe de France va chercher un nouveau défi à 31 ans. Il a avoué que son passage à United était spécial, que ses enfants ont grandi ici, et que ça va être dur pour lui de changer d’environnement.

Mais s’il revenait vers un environnement qu’il connait bien ? En effet, Raphael Varane a été formé au RC Lens et il y a passé neuf années ( 8 en junior en 1 chez les professionnels). Cette possibilité n’est pas exclue même si l’ancien madrilène est fortement courtisé par des clubs saoudiens, selon le commentateur sportif Ben Jacobs. Le journaliste fait savoir que Varane est aussi disposé à rejoindre la MLS.

🗣️ "À 31 ans, faire deux-trois ans en Ligue 1, et de préférence à Lens, ce serait une très, très belle histoire"



Comme Walid Acherchour, êtes-vous favorable à un retour de Raphaël Varane au RC Lens ? 👇https://t.co/m5jYdESrKI — le1️⃣1️⃣ RC Lens (@le11lensois) May 15, 2024

« Je finirai ma carrière soit à Madrid, soit à Manchester, soit à Lens »

Raphael Varane est arrivé au RC Lens alors qu’il avait seulement 9 ans. C’est une grande histoire d’amour entre le défenseur central et le club nordiste. Ces derniers mois, Raphael Varane avait d’ailleurs largement ouvert la porte à un grand retour au RC Lens pour y terminer sa carrière.

« Je finirai ma carrière soit à Madrid, soit à Manchester, soit à Lens. C’est sûr que je ne ferai pas d’autre club. Mais Madrid, ça me paraît compliqué, on n’y revient pas en général. Le plus probable aujourd’hui c’est que je finisse Manchester ou Lens« . Reste à savoir maintenant quel sera le choix de l’international français. Mais si c’est le choix du cœur, ce sera certainement Bollaert.