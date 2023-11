L’AS Monaco affronte le PSG ce vendredi soir, en ouverture de la 13e journée de Ligue 1. Adi Hütter, coach de l’ASM, s’est exprimé sur ce choc du championnat.

AS Monaco : Adi Hütter n’a pas peur du PSG

Troisième de Ligue 1 avec trois points en retard, l’AS Monaco se déplace sur le terrain du Paris Saint-Germain, leader avec 27 points, pour le compte de la 13e journée. De passage face à la presse ce jeudi, Adi Hütter s’est prononcé sur ce choc au sommet. Et le moins que l’on peut dire, c’est que l’entraîneur de l’équipe monégasque croit en une victoire de ses hommes sur le terrain des Rouge et Bleu. Pour ce match, le technicien autrichien prévient déjà que l’ASM ne va pas « changer notre style de jeu, même s’il s’agit de Paris, le leader et favori pour le titre de champion de France. »

A la veille de cette affiche, Hütter reconnait que Kylian Mbappé et ses partenaires « sont très dangereux, car ils ont déjà marqué 29 buts, contre 25 pour nous, ce qui n’est pas si mal. » Sur une belle série de cinq victoires consécutives en Ligue 1, le PSG fait office de favori pour le choc contre l’AS Monaco, mais Adi Hütter assure que les Monégasque n’ont « pas peur même si c’est la meilleure équipe de Ligue 1. » D’ailleurs, l’ancien entraîneur de l’Eintracht Francfort estime que l’équipe du Rocher peut « gagner cette rencontre. » Adi Hütter promet également que les Monégasques refusent de « trahir » leurs « principes dans ce match. »