Mercato : Ça chauffe à l’OM, un refus crée des tensions

En cette fin de mercato, l’OM procède à quelques ajustements au sein de son effectif. Le club souhaite notamment se séparer d’Azzedine Ounahi. Mais le joueur refuse jusqu’ici plusieurs sollicitations.

Mercato OM : Le bras de fer continue avec Azzedine Ounahi

De retour à l’Olympique de Marseille après un prêt en Grèce, Azzedine Ounahi a rapidement intégré le loft marseillais. Le milieu de terrain de 25 ans s’entraine actuellement avec l’équipe réserve. Il comprend ainsi qu’il ne fait plus partie des plans de l’OM. La meilleure solution pour lui serait de s’en aller avant la fin du mercato.

La direction de l’OM est même déjà à l’œuvre pour le vendre. Selon Top Mercato, quatre clubs se manifestent pour l’accueillir : le Panathinaïkos l’Espanyol, Trabzonspor et Al-Ittihad. Cependant, seul le club grec, où Ounahi a brillé la saison dernière, aurait trouvé un accord avec l’OM pour son transfert. Ce deal est pourtant loin d’être acquis.

Et pour cause, Azzedine Ounahi ne souhaiterait pas retourner au Panathinaïkos. Sa préférence va vers d’autres options avec un meilleur projet sportif. Cette position de l’ancien crack d’Angers crée des tensions avec la direction de l’OM. Le bras de fer semble désormais engagé. Car les Olympiens veulent vendre rapidement le joueur afin de dégager des fonds pour la suite de son mercato.