FC Nantes : Waldemar Kita tient sa promesse envers le PSG !

Avant le match de son équipe contre les hommes de Luis Enrique ce dimanche soir à La Beaujoire, le président du FC Nantes, Waldemar Kita, avait promis un cadeau au PSG pour leur sacre en Ligue des Champions. Le patron des Canaris a tenu parole.

Waldemar Kita offre une LDC en chocolat au PSG

Dans une interview accordée au JDD, à quelques heures du match de clôture de la première journée de Ligue 1 entre le FC Nantes et le Paris Saint-Germain, Waldermar Kita s’est exprimé sur la victoire des hommes de Luis Enrique en Ligue des Champions. Fier de l’équipe de Nasser Al-Khelaïfi, le patron des Canaris promet une « petite surprise » aux Parisiens, révélant un côté inattendu qui intrigue autant qu’il amuse.

Lisez aussi : Info Mercato : Bras de fer OM-Nantes, Kita hausse le ton !

À voir

Mercato OM : Jonathan Rowe vers la Serie A ?

« Je prépare d’ailleurs aux Parisiens une petite surprise avant le match. J’espère qu’ils l’apprécieront. Les champions doivent être honorés », a déclaré Kita. Chose promise chose due. Avant le coup d’envoi de la rencontre et la victoire (1-0) de la bande à Marquinhos, le président nantais a officiellement remis deux cadeaux au capitaine des Rouge et Bleu.

D’abord un cadre noir avec à l’intérieur une Tour Eiffel et la Champions League en or. Ensuite, Waldemar Kita a offert au PSG une réplique en chocolat de la Coupe aux grandes oreilles, sous verre et avec les couleurs du PSG et de Nantes sur les anses. Un très beau geste qui a pourtant été éclipsé par une sortie maladroite de l’homme d’affaires franco-polonais.

En effet, alors que les deux hommes discutaient quelques instants, le nouveau diffuseur Ligue 1+, décidément au plus proche des acteurs, a capté une phrase complètement lunaire sortie de la bouche de Waldemar Kita. « C’est bien, vous les Brésiliens, vous vous adaptez bien en France, et en plus de ça vous êtes chrétiens », a lancé Kita à l’endroit de Marquinhos.

À voir

Classement ASSE : Leader de L2, Sainté envoie un signal fort

Lisez aussi : OM, FC Nantes – Mercato : L’agent de Rongier tacle Eyraud et Kita

Déjà troublé par le cadeau original du président nantais, le défenseur central du Paris SG a esquissé un sourire de gêne profond. Ces propos, basés sur des stéréotypes à caractère religieux, ont rapidement été qualifiés de dérapages racistes par les internautes, alors que la plateforme a supprimé l’extrait de ses réseaux sociaux. Ni la chaîne ni le FC Nantes n’ont pour l’instant réagi.