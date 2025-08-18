ASSE : Un nouveau leader offensif révélé contre Rodez

Lors de la large victoire de l’ASSE sur Rodez AF, un buteur a marqué particulièrement Eirik Horneland. Il se présente clairement comme un atout offensif supplémentaire des Verts.

ASSE : Des recrues décisives, Jaber et Duffus buteurs dès leur premier match

L’ASSE est l’actuel leader de la Ligue 2 grâce à sa brillante victoire sur Rodez AF (4-0), dans un stade Geoffroy-Guichard en ébullition. Eirik Horneland a su réajuster son équipe après les trois buts encaissés à Rodez (3-3). Il a aligné trois recrues en défense : Chico Lamba, Joao Ferreira et Ebenezer Annan, qui ont signé un clean sheet.

Au milieu, Mahmoud Jaber a également été impressionnant. Pour son premier match avec les Verts, il a été décisif. La recrue en provenance du Maccabi Haïfa en Israël a été l’auteure du deuxième but stéphanois (47e). En attaque, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne a titularisé Joshua Duffus pour sa première sous le maillot stéphanois.

Préféré en pointe de l’attaque à Lucas Stassin, l’avant-centre britanno-jamaïcain a justifié la confiance du technicien norvégien. C’est lui qui a ouvert la voie du sèccès, en inscrivant le premier but sur un lob parfait, à la 27e minute de jeu. « L’ambiance à Geoffroy-Guichard, j’en avais entendu parler, mais la vivre, c’est vraiment fort », a déclaré le joueur débarqué de Brighton.

Horneland s’enflamme : « Joshua Duffus est un très bon attaquant »

Quant à Eirik Horneland, il se réjouit de son choix fort en attaque. « Joshua Duffus, qui n’avait joué que quelques morceaux de matchs avec nous pendant la préparation, a montré qu’il était un très bon attaquant. Il s’est procuré plusieurs occasions, marque ce premier but rapidement. C’est une bonne chose », a-t-il souligné.

Sorti à la pause au profit d’Irvin Cardona, l’avant-centre de 20 ans a été ménagé selon le coach de l’ASSE. « Vu son temps de jeu ces dernières semaines pendant la préparation estivale, il devait être préservé. C’est ce qui explique sa sortie à la pause. Ce sera une longue saison et nous devons faire attention à lui. Il verra son temps de jeu grossir progressivement pour qu’il s’intègre pleinement à notre projet de jeu », a expliqué Horneland.

Pour rappel, Joshua Duffus est arrivé à l’AS Saint-Etienne librement en fin juin. Cependant, c’est le 13 août dernier que sa signature a été officialisée. Elle avait été retardée pour un souci administratif. Il s’est engagé avec le club stéphanois jusqu’en juin 2029.