Mercato : Le SRFC empoche officiellement un chèque de 31,5M€

Trois jours après sa précieuse victoire face à l’OM en ouverture de la saison en Ligue 1, le SRFC a frappé un très gros coup sur le marché des transferts de l’été. Ce lundi, le Stade Rennais a réalisé une belle vente dans ses rangs.

Mercato : Le SRFC réalise une belle opération en Angleterre

C’était attendu, c’est désormais officiel. Ce lundi, Arnaud Kalimuendo s’est officiellement engagé avec le Nottingham Forest en Premier League. « Nottingham Forest est ravi d’annoncer la signature d’Arnaud Kalimuendo, qui rejoint le club pour un contrat de cinq ans. Le joueur de 23 ans a réalisé une belle saison en Ligue 1 lors de la saison 2024/25, inscrivant 18 buts et délivrant quatre passes décisives en 34 apparitions avec le Stade Rennais », écrit le Forest dans son communiqué de presse.

Auteur de 40 buts et 14 passes décisives en 120 matchs toutes compétitions confondues depuis son arrivée au SRFC en 2022, l’international espoir français sort d’une saison complète en Bretagne avec 18 buts et 4 passes décisives en 34 matchs. De quoi convaincre le club anglais de le recruter contre un chèque de 31,5 millions d’euros, bonus compris.

Arnaud Kalimuendo is a Red! 🤩 — Nottingham Forest (@NFFC) August 18, 2025

Le joueur formé au Paris Saint-Germain pourrait même faire ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs dimanche prochain, lors du déplacement à Crystal Palace, à l’occasion de la deuxième journée de la Premier League. Si le départ de Kalimuendo représente une mauvaise nouvelle sur le plan sportif, le SRFC réalise une excellente affaire sur le plan financier. Surtout que Loïc Désiré, le directeur sportif du Stade Rennais, a également négocié et obtenu un pourcentage à la revente.

Les premiers mots d’Arnaud Kalimuendo à Nottingham Forest

Après l’annonce officielle de son arrivée au City Ground, Arnaud Kalimuendo s’est exprimé sur le site officiel de Nottingham Forest. « Lorsque j’ai appris l’intérêt de Forest, j’ai été honoré. C’est un grand moment de fierté pour moi de rejoindre une équipe qui a réalisé une excellente saison l’an dernier et un club riche d’une longue histoire. Je suis prêt à relever le défi et j’arrive ici avec une solide expérience.

J’ai réalisé une bonne saison l’an dernier, avec des buts et des passes décisives, mais j’en veux plus et je veux franchir un nouveau palier ici. J’ai hâte de jouer en Premier League et de jouer au City Ground. J’ai regardé les matchs de la saison dernière et il est clair que les supporters créent une ambiance formidable. J’ai hâte de les voir et j’ai hâte de commencer », a déclaré le désormais ex-attaquant du SRFC.