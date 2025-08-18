Mercato : L’OM veut faire revenir un milieu, accord en vue

Malgré des négociations difficiles avec l’AC Milan, l’OM revient à la charge pour le milieu de terrain Ismaël Bennacer. Cette initiative pourrait même déboucher sur un accord.

Mercato OM : Ismaël Bennacer d’accord pour revenir

En cette fin de mercato estival, l’Olympique de Marseille multiplie les pistes. La direction marseillaise est même déterminée à faire revenir l’un de ses anciens milieux de terrain : Ismaël Bennacer. L’international algérien a vécu une seconde partie de saison mitigée à l’OM. A l’issue de son prêt, il est retourné à l’AC Milan cet été. La direction de l’OM n’ayant pas levé son option d’achat.

Les Olympiens n’ont cependant pas encore dit leur dernier. La Gazzetta Dello Sport révèle en effet que l’OM a repris les négociations ces derniers jours pour Ismaël Bennacer. Son profil est très apprécié par Roberto De Zerbi. Les dirigeants de l’OM verrait même voient en lui un joueur capable d’apporter de la créativité et compenser le départ de Valentin Rongier à Rennes.

La source ajoute que Bennacer serait lui-même prêt à revenir sur la Canebière. Ce qui rend un accord de plus en plus probable entre les deux écuries. L’AC Milan attendrait environ 12 millions d’euros pour céder son milieu de terrain. Les prochains jours seront certainement décisifs dans ce dossier.