Mercato AS Monaco : Denis Zakaria au cœur d’une offre XXL

Le mercato d’été réserve visiblement une grosse à l’AS Monaco. Denis Zakaria serait sur le point de quitter le Rocher pour une destination inattendue : l’Arabie saoudite. Le milieu de terrain fait l’objet d’une offre XXL.

Mercato AS Monaco : Denis Zakaria proche de l’Arabie saoudite

La fin du mercato de l’AS Monaco connaît un rebondissement de taille : Denis Zakaria se rapproche de la sortie. Le milieu de terrain suisse est courtisé par le club d’Al-Ahli. Cette approche saoudienne n’est pas vraiment repoussée par les dirigeants monégasques. Ceux-ci sont même en négociations avec les Saoudiens pour boucler le deal.

Selon les dernières informations de Fabrizio Romano, Denis Zakaria devrait rebondir en Arabie saoudite contre un chèque d’environ 45 millions d’euros. En cas d’accord, cette transaction serait une belle vente pour l’ASM. Le club de la principauté a déboursé 20 millions d’euros pour recruter le joueur de 28 ans en 2023.

Denis Zakaria est un pion essentiel dans le schéma tactique d’Adi Hütter. S’il venait à s’en aller, il faudra vite trouver son remplaçant. Sachant que Paul Pogba est encore en phase de remise en forme. Son retour sur les terrains n’est pas attendu avant plusieurs semaines. Le club de la Principauté devra donc rapidement trouver une solution pour remplacer son milieu défensif.