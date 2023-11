Fabio Grosso a loué l’état d’esprit d’Alexandre Lacazette à Rennes, mais il attend beaucoup plus de lui pour tirer l’équipe de l’OL vers le haut.

OL : Alexandre Lacazette moins décisif cette saison

Meilleur buteur de l’OL la saison dernière (27 buts en Ligue 1), Alexandre Lacazette connait un coup de mou cette saison. Il a marqué seulement 3 buts en 8 matchs disputés pour 7 titularisations en championnat. À l’image du capitaine, qui n’est pas assez décisif, toute l’équipe de l’olympique Lyonnais est dans le creux de la vague. Elle est la lanterne rouge de la Ligue 1 après 11 matchs joués.

Successeur de Laurent Blanc, Fabio Grosso a démarré par une série négative (3 défaites et 2 nuls), avant de signer sa première victoire et celle de l’OL également, à Rennes. Son équipe a remporté le match contre le Stade Rennais au Roazhon Park (0-1), grâce à l’unique but de Jake O’Brien, alors que les Rennais étaient réduits à 10 dès l’entame de la rencontre (5e minute).

OL : Fabio Grosso attend beaucoup plus de la part de Lacazette

Le technicien italien avait osé laisser Alexandre Lacazette sur le banc de touche au coup d’envoi de la rencontre. Le capitaine des Gones était entré en jeu en deuxième période (46e), à la place de Skelly Alvero. Il n’avait pas été décisif, mais il a eu « un super état d’esprit », selon son entraineur. Ce dernier s’est montré ensuite un peu plus exigeant envers l’avant-centre de 32 ans. Il souhaite qu’Alexandre Lacazette soit plus régulier dans ses performances. « Il doit augmenter parfois l’intensité. Il a parfois des soucis physiques qui l'empêchent de faire mieux », a déclaré Fabio Grosso en conférence de presse d’avant-match.

L'OL reprend le championnat contre le LOSC, après deux semaines de trêve internationale. Les Gones pourront-ils enchainer avec un deuxième succès ? Rendez-vous dimanche (20h45), au groupama Stadium, en clôture de la 13e journée de Ligue 1.