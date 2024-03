Le technicien de l’OL, Pierre Sage pourrait être privé de certains cadres à deux jours du déplacement sur le terrain du FC Lorient.

Pierre Sage privé de Lacazette ?

La participation de l’attaquant français Alexandre Lacazette au match du samedi prochain est incertaine. Il n’a pas encore repris l’entraînement collectif avec le groupe suite à sa blessure. L’international français a été victime d’une béquille lors de la rencontre face au RC Strasbourg en Coupe de France. Il a manqué encore l’entraînement collectif ce jeudi 7 mars 2024.

« Alexandre s’est entraîné à part, on est dans la même situation que la semaine dernière, mais je vais me montrer moins optimiste cette fois-ci », a déclaré le coach de l’Olympique Lyonnais en conférence de presse ce jeudi.

Orel Mangala incertain, Ainsley Maitland-Niles suspendu

Le milieu de terrain belge Orel Mangala, lui aussi, a manqué la séance d’entraînement de ce jeudi. Il est malade et est aussi incertain pour le match prochain. Le défenseur argentin, Nicolas Tagliafico est sorti prématurément de l’entraînement. Le club a voulu le préserver pour le choc du samedi prochain.

« C’était de la prévention. J’ai reçu un coup au pied dans la semaine et je ressentais encore une douleur et je ne voulais pas prendre de risques. Il y a un match dans deux jours et aucun risque donc », a déclaré le joueur. Le défenseur anglais, Ainsley Maitland-Niles manquera cette affiche.

Il écope de deux matchs de suspension, dont un match ferme suite à son expulsion lors de la rencontre face au RC Lens, à l’occasion de la 24e journée de Ligue 1. Il sera retenu pour le match contre Toulouse pour le compte de la 26e journée du championnat français.