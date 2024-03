OL : deux bonnes nouvelles pour Alexandre Lacazette

Le capitaine de l’OL, Alexandre Lacazette a repris l’entraînement collectif après sa blessure face au RC Strasbourg en Coupe de France.

Alexandre Lacazette de retour !

L’attaquant français Alexandre Lacazette fait son retour au sein de l’équipe du technicien lyonnais, Pierre Sage. Il a repris l’entraînement collectif ce lundi 11 mars 2024. Il sera opérationnel pour le match du week-end prochain contre Toulouse pour le compte de la 26e journée du championnat français.

Il avait été victime d’une béquille en Coupe de France contre le RC Strasbourg. Il a manqué les deux derniers matchs des Gones. Contre le RC Lens, l’Olympique Lyonnais a chuté lourdement (0-3). Sans Alexandre Lacazette, l’OL a repris sa belle dynamique et a glané les trois points lors de son déplacement sur le terrain du FC Lorient le samedi 9 mars 2024 à l’occasion de la 25e journée de Ligue 1.

Le capitaine retrouve enfin sa santé et sera apte pour l’affiche face aux Toulousains. Coincé à l’infirmerie, Alexandre Lacazette a néanmoins vécu des jours heureux. Il a accueilli un bébé. Pierre Sage a annoncé la bonne nouvelle à l’issue de la rencontre face au FC Lorient.

« Je ne vais pas vous faire une réponse de football, mais je pense qu’il est très heureux puisqu’il vient d’être papa pour la 3è fois. La petite est arrivée aujourd’hui. Je suis très content pour la maman et lui. On est très content et très fier d’eux », a réagi Pierre Sage au micro de Prime Vidéo.

Pierre Sage récupère un autre cadre

Alexandre Lacazette n’est pas le seul joueur sur qui le coach lyonnais va compter pour le match face à Toulouse. Le défenseur anglais, Ainsley Maitland-Niles fait aussi son retour. Il a purgé sa suspension. Il a écopé de deux matchs de suspension dont un match ferme lors du choc face au RC Lens en clôture de la 24e journée de Ligue 1. Il a raté le match du week-end dernier contre les Merlus.