OL-RC Lens : Pierre Sage justifie l’absence d’Alexandre Lacazette

Sans Alexandre Lacazette, l’OL a manqué d’inspiration et a essuyé une défaite à domicile face au RC Lens, en clôture de la 24e journée de Ligue 1, dimanche soir.

Pierre Sage donne des nouvelles d’Alexandre Lacazette

Le technicien de l’Olympique lyonnais, Pierre Sage s’est passé de son attaquant Alexandre Lacazette lors de la réception du RC Lens, le dimanche 3 mars 2024. Les Gones ont été défaits par les Sang et Or (0-3). Alexandre Lacazette était blessé lors de l’affiche face au RC Strasbourg mardi dernier en Coupe de France.

À la fin de la rencontre, Pierre Sage a donné les raisons de l’absence de son attaquant. Lacazette n’a pas complètement retrouvé sa santé, et l’OL ne veut prendre aucun risque. « J’étais vraiment dans l’idée qu’il allait jouer ce match et qu’il n’y avait aucune inquiétude. Malheureusement, le test qu’on a fait samedi dans la séance collective n’a pas validé sa participation et le bon sens nous a animés », a expliqué le coach lyonnais.

Sans Alexandre Lacazette, l’OL tombe !

La blessure et l’absence d’Alexandre Lacazette ont été préjudiciables pour les Lyonnais. Sans leur attaquant redoutable, ils ont lourdement chuté face au RC Lens après une belle série de six victoires consécutives.

« C’est un joueur qui nous a manqué, dans le sens où notre plan de jeu initial voulait qu’on aille chercher notre ligne haute sur les premiers ballons. Et lui, c’est un joueur qui est capable de garder énormément le ballon dos au but, qui nous aurait permis de sortir un petit peu », a-t-il avoué.