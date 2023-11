Laurent Batlles a gardé deux jeunes joueurs, ayant disputé la coupe de France, dans son groupe contre Pau FC, samedi (15h). Seront-ils dans la compo ?

ASSE : Bryan Nokoué titulaire en défense

Le groupe de l’ASSE pour affronter Pau FC est connu. Il est composé de 18 joueurs avec des changements comme l’avait annoncé Laurent Batlles. Privé de sept joueurs, dont six blessés, l’entraineur des Verts a fait appel à Bryan Nokoué (21 ans) et Beres Owusu (20 ans). Titulaires en coupe de France samedi dernier, ils remplacent Dylan Batubinsika et Mahmoud Bentayg qui sont respectivement en reprise et en soins.

Ménagé lors du 7e tour de la coupe de France, Léo Pétrot fait son retour dans le groupe stéphanois, tout comme le capitaine Anthony Briançon. Les deux joueurs les plus utilisés de Saint-Etienne devraient retrouver leur place de titulaire. Il est possible qu’il forme la paire dans l’axe de la défense. Dennis Appiah devrait basculer à gauche et Bryan Nokoué dans sa position d’arrière latéral droit.

Dans l’entrejeu, Aïmen Moueffek et Benjamin Bouchouari sont de retour dans le groupe stéphanois après leur sélection avec le Maroc. Mais ils devraient être sur le banc de touche au profit de Lamine Fomba, Florian Tardieu, Victor Lobry et de Mathieu Cafaro, victime d’une gastro la semaine dernière. Rentré de la Guinée, Karim Cissé (19 ans) est convoqué par Laurent Batlles. Il devrait être aligné en soutien du buteur Ibrahim Sissoko, lui aussi revenu du Mali où il était en sélection.

La compo probable de l’ASSE contre Pau FC :

Gardien de but : E. Grenn

Défenseurs : D. Appiah, A. Briançon, L. Pétrot, B. Nokoué

Milieux de terrain : L. Fomba, V. Lobry, F. Tardieu, M. Cafaro

Attaquants : K. Cissé, I. Sissoko

Remplaçants : M. Dreyer, M. Nadé, B. Owusu, B. Bouchouari, A. Moueffek, D. Chambost, G. Charbonnier