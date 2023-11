Ibrahim Sissoko pourrait être absent du 13 janvier au 11 février 2024, en raison de la CAN. Pour le moment, Laurent Batlles n'est pas vraiment inquiet.

ASSE : Batlles n'exclut pas de recruter un joueur en cas d'absence de Sissoko

En ce moment, le sujet brûle sur les lèvres des amoureux de l'AS Saint-Étienne. Alors que le club ligérien traverse une mauvaise passe en Ligue 2, avec deux défaites qui l'ont relégué au cinquième rang, Ibrahim Sissoko inquiète. L'attaquant de 27 ans pourrait être absent du 13 janvier au 11 février 2024, soit la durée de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2023.

Sélectionné pour la première fois avec le Mali vendredi, Sissoko a inscrit un but face au Tchad (3-1), lors de la 1re journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Une performance encourageante, qui pourrait lui donner une place de titulaire pour la CAN en cas de régularité. De quoi intriguer les médias, qui ont demandé l'avis de Laurent Batlles sur la situation. Présent en conférence de presse vendredi, l'entraîneur du club ligérien assure « ne rien demander du tout », car il a « des joueurs à sa disposition ». Mais il concède que la situation devrait changer dans les prochaines semaines. « On verra aussi peut-être en fonction de certains départs » pour chercher d'éventuels renforts cet hiver.

Pourquoi la possible absence de Sissoko fait beaucoup parler ?

Ibrahim Sissoko n'est pas le seul joueur de l'ASSE concerné par la CAN 2O23. Benjamin Bouchouari, Aïmen Moueffek (Maroc), Dylan Batubinsika (RD Congo) et Karim Cissé (Guinée) pourraient également être indisponibles début 2024. Mais si le départ de l'attaquant malien fait davantage parler, c'est parce qu'il possède le statut de meilleur buteur du club cette saison.

Avec 8 réalisations et une passe décisive en 14 matchs de Ligue 2, Ibrahim Sissoko démarre sur les chapeaux de roues. Son bilan fait d'ailleurs penser à celui de Jean-Philippe Krasso, qui avait également inscrit 8 buts au même stade la saison passée. Son absence pourrait donc peser lourd sur l'attaque de l'AS Saint-Étienne, qui n'est déjà que la treizième force offensive du championnat (15 buts inscrits).