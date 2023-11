Pour le match entre le RC Strasbourg et l’OM, comptant pour la 13e journée de Ligue 1, Gennaro Gattuso prévoit des aménagements tactiques en attaque.

RC Strasbourg-OM : Gennaro Gattuso prévoit quelques changements

10e de Ligue 1 et à onze points du podium, l'Olympique de Marseille s’apprête à affronter le RC Strasbourg ce samedi dans le cadre de la 13e journée du championnat. Ce match très important pour les deux équipes. Le RCSA occupe actuellement la 15e place du classement et tentera de s’imposer à domicile afin de s’éloigner de la zone rouge.

De son côté, l’OM voudra impérativement remporter une victoire à l’extérieur dans le but de mettre un terme à une série de trois matchs consécutifs sans succès en championnat. Pire, les Phocéens ne sont pas parvenus à inscrire le moindre but lors de leurs trois dernières rencontres de Ligue 1. Cette disette offensive inquiète de plus en plus, car les recrues comme Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye ou encore Joaquin Correa, peinent à se montrer à la hauteur des attentes.

Et même si Gennaro Gattuso refuse de blâmer ses attaquants, l’entraîneur italien a avoué qu’il envisage quelques changements tactiques dans sa composition d’équipe. « Cette saison, il y a eu des défaites qu'on ne méritait pas. Par conséquent, nous avons réfléchi à des changements, mais on n'a pas eu le temps de s'entraîner avec tout le monde », a-t-il confié en conférence de presse. Gennaro Gattuso a donc profité de la trêve internationale pour intensifier le travail avec trois attaquants.

Joaquin Correa titulaire, Vitinha sur le banc de touche

En l’absence d’Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye et Amine Harit, Gennaro Gattuso a pu travailler avec Joaquin Correa, Vitinha et Pierre-Emerick Aubameyang, en manque de réussite devant le but. L’entraîneur de l’OM reconnait un manque de précision dans les trente derniers mètres et cherche à le résoudre rapidement. Il souhaite que ses attaquants retrouvent leur efficacité, quelles que soient les circonstances.

Gennaro Gattuso espère ainsi que le match de samedi contre le RC Strasbourg sera le déclic pour ses buteurs. Et pour cette rencontre, l’Italien devrait aligner Joaquin Correa, Ismaïla Sarr et Aubameyang en attaque, au détriment de Vitinha. Le milieu de terrain sera a priori composé de Geoffrey Kondogbia, Jordan Veretout et Amine Harit.

Titulaire dans les cages phocéennes, Pau Lopez sera sans doute projeté par Chancel Mbemba et Leoanrdo Balerdi dans l’axe de la défense. Jonathan Clauss et Renan Lodi animeront les couloirs droits et gauches de l’OM. Il reste à savoir si cette configuration permettra à l’OM de renouer avec le succès et d’entamer une série de résultats positifs cette saison.

La composition probable de l’Olympique de Marseille

Gardien : P. Lopez

Défenseurs : J. Clauss, C. Mbemba, L. Balerdi, R. Lodi

Milieux de terrain : G. Kondogbia, J. Veretout, A. Harit,

Attaquants : I. Sarr, J. Correa et Aubameyang