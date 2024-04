Mercato OM : Le sort de Joaquin Correa déjà scellé ?

Peu utilisé depuis l’entamé de la saison, Joaquin Correa a peu de chance de poursuivre son aventure à l’OM. L’Inter Milan reste très attentif à sa situation à Marseille.

Mercato OM : Joaquin Correa se dirige inlassablement vers un retour à l’Inter Milan

L’Olympique de Marseille a réalisé un joli coup durant le dernier mercato estival en négociant avec l’Inter Milan pour obtenir la signature de Joaquin Correa sous forme d’un prêt payant. Ce prêt est assorti d’une clause rendant le transfert de l’attaquant argentin obligatoire si l’OM se qualifie pour la prochaine Ligue des champions. Malheureusement pour l’Inter Milan, les choses ne se déroulent pas comme prévu.

En effet, l’OM peine à s’imposer dans la course à la Ligue des champions, occupant actuellement la 7e place de la Ligue 1. De plus, Joaquin Correa n’a pas réussi à se montrer décisif depuis son arrivée à Marseille, avec aucune passe décisive ni but en 15 matchs sous le maillot phocéen. Face à cette situation, l’Inter Milan commence à s’inquiéter et surveille de près les performances de l’OM. La Provence rapporte même que les Nerazzurri sont frustrés à chaque faux pas de Marseille en championnat. Souhaitant se débarrasser de Joaquin Correa, ils devraient le retrouver à la fin de la saison en cours si rien ne change d’ici là.

L’Inter Milan prêt à faire des concessions pour son transfert définitif

Pour éviter un tel scénario, l’Inter Milan serait prêt à revoir le prix de Joaquin Correa à la baisse, passant de 13 à 10 millions d’euros. Cependant, il est incertain que le club présidé par Pablo Longoria soit convaincu de recruter définitivement un joueur qui n’a pas réussi à répondre aux attentes placées en lui.

En somme, le prêt de Joaquin Correa à l’OM risque de se transformer en un retour à l’Inter Milan si les performances de l’équipe phocéenne ne s’améliorent pas et si aucun accord financier n’est trouvé entre les deux clubs. C’est la tendance qui règne actuellement entre les différentes parties.