Mercato OM : Surprise, un prix revu à la baisse pour Joaquin Correa

En grande difficulté cette saison à l’OM, Joaquin Correa sera à priori bradé l’été prochain. La direction de l’Inter Milan demanderait désormais moins d’argent pour son transfert définitif.

Mercato OM : L’Inter Milan ne veut pas récupérer Joaquin Correa

L’arrivée de Joaquin Correa à l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato estival a été accueillie avec un grand enthousiasme par les supporters. Cependant, les attentes placées en l’attaquant argentin ne se sont jamais réalisées, transformant cette opération offensive en un véritable fiasco.

Prêté par l’Inter Milan, Joaquin Correa réalise une saison décevante à l’OM, disputant 15 rencontres sans parvenir à inscrire le moindre but ou à délivrer une passe décisive. Sa blessure à la cheville a également eu un impact négatif sur son temps de jeu. En 2024, il n’a accumulé que 21 minutes de jeu sous les ordres de Jean-Louis Gasset, un bilan bien en deçà des attentes pour un joueur qui touche un gros salaire à Marseille, soit environ 450 000 euros bruts par mois.

La révélation de ces émoluments a déclenché une vague de critiques sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters exprimant leur mécontentement face aux performances décevantes de Joaquin Correa par rapport à son salaire. Dans ces conditions, il semble peu probable de voir l’attaquant argentin prolonger son séjour à l’OM au terme de la saison. De plus, l’Inter Milan ne semble pas non plus désireux de le récupérer.

Les Nerazzurri baissent son prix de son transfert

En effet, selon des informations de La Gazzetta dello Sport, l’Inter Milan cherche activement à se débarrasser définitivement de Joaquin Correa cet été. Actuellement prêté à l’Olympique de Marseile avec une option d’achat de 13 millions d’euros, cette option deviendra obligatoire en cas de qualification de l’OM pour la prochaine Ligue des champions. Cependant, cette qualification semble être un objectif difficile à atteindre étant donné la position actuelle de Marseille en Ligue 1, à la 7e place.

Face à cette réalité, les Nerazzurri proposent un nouveau deal en faisant baisser le prix de transfert de Joaquin Correa à 10 millions d’euros pour convaincre l’OM de finaliser l’opération et éviter au joueur argentin de revenir en Italie. Toutefois, il reste à voir si le club présidé par Pablo Longoria sera prêt à dépenser une telle somme pour un joueur qui n’a pas répondu aux attentes, ce qui rend l’issue de ce dossier incertaine.