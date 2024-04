Joaquin Correa commence à s’agacer de son temps de jeu à l’OM ?

Abonné au rang des remplaçants, Joaquin Correa poursuit sa traversée du désert à l’OM. L’entraîneur du club phocéen a livré quelques confidences sur sa situation.

OM : Jean-Louis Gasset s’est entretenu avec Joaquin Correa

L’arrivée de Joaquin Correa à l’Olympique de Marseille l’été dernier avait suscité de grands espoirs parmi les supporters. Prêté par l’Inter Milan avec une option d’achat, l’attaquant argentin était censé renforcer le secteur offensif marseillais. Cependant, les performances du joueur de 29 ans n’ont pas été à la hauteur des attentes. En quinze apparitions toutes compétitions confondues, il n’a ni marqué de but ni délivré de passe décisive.

Depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset à la tête de l’équipe, Joaquin Correa a même vu son temps de jeu considérablement diminuer, se contentant de courtes apparitions en jeu pour un total de seulement 25 minutes. Une terrible désillusion pour l’ancien buteur de la Lazio Rome, qui se retrouve sous le feu des critiques pour son faible rendement et son salaire imposant de 450 000€ par mois. De quoi agacer Joaquin Correa, dont l’avenir est incertain à Marseille ? Présent en conférence de presse ce jeudi, Jean-Louis Gasset a avoué avoir eu une longue discussion avec son attaquant en manque de temps de jeu à l’OM.

Joaquin Correa conserve la confiance de son entraîneur

Le coach phocéen a expliqué que Joaquin Correa « est toujours présent et impliqué dans le groupe et aux entraînements ». Cependant, il doit faire face à une forte concurrence dans le secteur offensif, avec des joueurs comme Pierre-Emerick Aubameyang, Faris Moumbagna et Illiman Ndiaye. Et malgré le manque d’efficacité de Correa jusqu’à présent, Gasset a affirmé qu’il comptait toujours sur son attaquant et a lui conseillé de ne pas se décourager.

« À un moment ou un autre, j’aurai besoin de lui. Ce n’est pas moi qui ai construit l’effectif. Quand vous avez autant d’attaquants axiaux, c’est difficile de donner sa chance à tout le monde », a-t-il ajouté. Cette déclaration de l’entraîneur de l’OM laisse entendre que Joaquin Correa pourrait encore avoir des opportunités de se montrer à la hauteur des attentes placées en lui. Cependant, il devra saisir chaque occasion qui lui sera donnée pour convaincre et retrouver sa place dans le onze de départ de l’OM.