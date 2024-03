OM : Le salaire outrageux de Joaquin Correa enflamme les supporters

Le quotidien L’Équipe a dévoilé ses estimations sur les joueurs les mieux payés de la Ligue 1. Le salaire dévoilé de Joaquin Correa à l’OM provoque de vives réactions sur la toile.

OM : Joaquin Correa, un salaire incompatible avec ses performances ?

Dans son édition du jour, L’Équipe offre un aperçu fascinant des salaires en Ligue 1, mettant en exergue la situation financière de l’Olympique de Marseille et ses choix payants lors du dernier mercato estival. La direction de l’OM a clairement démontré sa volonté à faire des efforts nécessaires pour attirer des talents de renom, ce qui a conduit à des salaires impressionnants pour certaines recrues. C’est notamment le cas de Pierre-Emerick Aubameyang.

Malgré son âge avancé de 34 ans, l’attaquant gabonais a réussi à obtenir le statut du meilleur salaire de l’OM, avec un montant mensuel brut de 650 000 €. Cette somme témoigne du président Pablo Longoria d’investir massivement pour renforcer son effectif avec des joueurs de renom. Geoffrey Kondogbia, arrivé cet été en provenance de l’Atlético, a lui aussi bénéficié d’un salaire conséquent de 450 000 € par mois, reflétant l’importance que le club accorde à certains joueurs clés.

Cependant, c’est le salaire de Joaquin Correa qui a le plus attiré l’attention, étant donné ses performances décevantes depuis son arrivé en provenance de l’Inter Milan. Malgré un rendement insuffisant avec aucun but ni passe décisive en 15 rencontres disputées, l’attaquant argentin a décroché un salaire mensuel de 450 000 € à son arrivée à l’OM. Cette rémunération place Joaquin Correa parmi les plus gros salaires du club, juste derrière Pierre-Emerick Aubameyang, Geoffrey Kondogbia et Jordan Veretout.

La divulgation de son salaire passe mal auprès des supporters

La divulgation du salaire de Joaquin Correa a alors immédiatement déclenché diverses réactions sur les réseaux sociaux, où les supporters de l’OM expriment leur étonnement, leur moquerie ou même leur envie face à cette rémunération élevée d’un joueur, dont les performances ne correspondent pas aux attentes du club. Cela souligne par ailleursi l’importance et les risques associés aux investissements salariaux dans le monde du football professionnel.