L’ASSE a signé un partenariat, mardi, avec l’Université Jean Monnet. Les responsables de ces deux structures se réjouissent de la signature de cette convention de coopération.

Partenariat : LASSE et l’UJM s’unissent pour deux ans

L’évaluation, la recherche et la formation. Ce sont les trois axes autour desquels l’ASSE et l’Université Jean Monnet (UJM) se sont unies à travers la signature d’un partenariat d’une durée de deux ans. Le nouveau partenaire de l’AS Saint-Etienne est le premier établissement d’enseignement supérieur et de recherche de la Loire. L’UJM et l’ASSE, à travers la signature de cette convention de coopération, s’engagent à renforcer leurs liens et à développer des actions communes autour d’intérêts réciproques.

« L’ASSE travaille à l’amélioration de ses processus internes pour prévenir les potentielles blessures, dont pourraient être victimes l’ensemble de ses joueurs C’est sur ces objectifs respectifs et sur cet ADN commun que l’UJM et l’ASSE officialisent leur partenariat », a expliqué le club ligérien sur son site internet.

Jean-François Soucasse : « Notre partenariat avec l’UJM inscrit un peu plus l’ASSE dans une recherche de performance ».

Jean-François Soucasse, président exécutif de l’AS Saint-Etienne, était accompagné de Samuel Rustem, Directeur général adjoint en charge des activités sportives. Il a déclaré : « La formalisation de notre partenariat avec l’UJM, acteur majeur de formation de notre territoire, inscrit un peu plus l’AS Saint-Étienne dans une recherche de performance ».

Selon Florent Pigeon, Président de l’Université Jean Monnet : « le partenariat avec l’AS Saint-Étienne s'inscrit pleinement dans la stratégie académique de l'Université... »