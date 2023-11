Les premières explications sur les derniers résultats négatifs de l’ASSE sont tombées. L’animation offensive de l’équipe de Laurent Balttes est pointée.

ASSE : Saint-Etienne coule en l'absence de Gautier Larsonneur

L’ASSE a chuté au classement progressivement depuis que Gautier Larsonneur est blessé et absent. Une chute causée par les 3 dernières défaites de l'équipe de Laurent Batlles. Privés de leur gardien de but N°1, les Verts ont concédé 8 buts avec Etienne Green (23 ans), lors de leurs trois derniers matchs.

Deuxième au classement de la Ligue 2 avant la blessure du portier de 26 ans, l’AS Saint-Etienne est maintenant 7e. Les Stéphanois avaient encaissé seulement 6 buts en 12 journées et étaient pami les meilleurs défense du championnat. Ils ont concédé désormais 14 buts et leur différence de buts a fondu.

L’absence de Larsonneur n’explique pas les 3 défaites de l'ASSE

Cependant, l’absence de Gautier Larsonneur ne peut expliquer la série négative de l’ASSE, selon l’analyse de Jordan Adéoti. Il reconnait certes que pour un poste si déterminant, « ça peut être un handicap », mais cela ne justifie pas les 3 défaites de suite des Stéphanois. D’après le milieu défensif du Stade Lavallois, le jeune gardien de but Etienne Green n’est pas le responsable de la lourde défaite de l’ASSE à Auxerre (5-2). « Ce n’est pas le fait de l’avoir dans les buts qui fait qu’ils en prennent 5 ».

Jordan Adéoti estime en effet que les Verts sont moins créatifs dans l’animation offensive, en plus du fait que qu’ils sont moins en réussite, surtout contre le Paris FC (0-1) et Pau FC (1-2). « C’est plus qu’ils n’arrivent pas encore à trouver vraiment leur pleine animation pour performer sur la durée ».

Krasso et Nkounkou n'ont pas été bien remplacés

Selon le joueur de Laval, il y a une autre explication sur l’irrégularité de l’équipe de Laurent Batlles. Il pointe le recrutement de la direction sportive de Saint-Etienne. Elle n’aurait pas remplacé valablement des joueurs comme Jean-Philippe Krasso et Niels Nkounkou, qui étaient vraiment créatifs offensivement l’année dernière.

Le premier était le meilleur buteur de l’ASSE (17 buts et 12 passes décisives) et le deuxième avait été décisif (6 buts et 7 passes décisives) pour le maintien des Verts en Ligue 2. Jean-Philippe Krasso est parti librement à l’Etoile Rouge de Belgrade (Serbie), tandis que Niels Nkounkou a été transféré à l’Eintracht Francfort (Bundesliga).