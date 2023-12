Désireux de disposer du meilleur effectif possible afin d’ouvrir au PSG sa première Champions League, Luis Enrique aimerait voir débarquer un cadre du Barça.

Mercato PSG : Luis Enrique veut Frenkie de Jong au Paris SG

Sur le point d’enregistrer la signature du jeune Gabriel Moscardo (18 ans) en provenance des Corinthians pour 25 millions d’euros, le Paris Saint-Germain serait déjà positionné pour un autre milieu de terrain en vue du prochain mercato de l’été. À la fin de la saison en cours, Frenkie de Jong ne sera plus qu’à deux ans du terme de son contrat avec le FC Barcelone. D’autres grands clubs européens, notamment le Paris Saint-Germain et Manchester City, rêvent de tenter de le convaincre de réclamer son transfert à cette période. D’après les informations relayées ces dernières heures par le média espagnol El Nacional, les Citizens et les Parisiens seraient résolus à mettre à l'épreuve la détermination des Blaugranas dans les mois à venir, le Barça étant toujours dans le rouge au plan financier.

Le Barça prêt à laisser filer Frenkie de Jong ?

Sous contrat jusqu’en juin 2026, Frenkie de Jong va-t-il finalement quitter les rangs du Barça l’été prochain ? Annoncé sur le départ l’année dernière, l’international néerlandais avait fait l’objet d’une offre de 85 millions d'euros acceptée par le club espagnol, mais le joueur de 26 ans avait refusé de rejoindre Manchester United qui ne disputait pas la Ligue des Champions à l’époque.

Aujourd’hui, alors qu’un chèque de 90 millions d’euros pourrait être suffisant pour déloger l’ancien prodige de l’Ajax Amsterdam, Manchester City et le Paris Saint-Germain seraient prêts à revenir à la charge dans ce dossier, après s’être fait tous les deux battre par le Barça à l’été 2019 avec un montant de 86 millions d’euros. Reste maintenant à savoir si cela pourrait suffire à contraindre Joan Laporta et Xavi Hernandez à vendre l'un de ses meilleurs éléments les plus bancables, surtout au PSG et à Luis Enrique.