Kylian Mbappé devra trancher pour son avenir dans les prochains mois. En fin de contrat au PSG et toujours annoncé du côté du Real Madrid, l'attaquant tient enfin, peut-être, la porte de sortie.

Mercato PSG : Vers la fin de l'ère Kylian Mbappé à Paris ?

Les prochaines semaines s'annoncent capitales pour l'avenir de Kylian Mbappé. Figure de proue du Paris Saint-Germain, le Français doit décider s'il continue l'aventure au Parc des Princes ou rejoindre une nouvelle destination. La plus privilégiée annoncée depuis plusieurs mois reste le Santiago Bernabeu du Real Madrid. Le natif de Bondy est en fin de contrat à Paris et peut commencer par négocier avec le club de son choix dès cet hiver. Si on a longtemps tremblé pour Mbappé à l'approche de chaque fenêtre des transferts, la tendance semble s'être inversée cette fois-ci. Le PSG est prêt à prendre les taureaux par les cornes et c'est Marc Armstrong qui en donne l'assurance.

Dans une interview à la BBC, le grand responsable de la partie business du club de la capitale reconnaît le poids que représente Kylian Mbappé dans la politique sportive et commerciale du PSG. « Mais commercialement, nous sommes plus grands que n'importe quel joueur », a confié l'Américain. Une façon pour Marc Armstrong de replacer l'institution PSG au-dessus de l'individu. Avec ou sans Mbappé, Paris aura « toujours une équipe compétitive sur le terrain » a-t-il assuré, car il y aura « toujours des investissements sur le terrain et en dehors pour continuer à se développer ». Il est donc clair qu'au PSG, tout ne tourne désormais plus autour de la personne de Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé plus que jamais dirigé vers le Real Madrid ?

S'il a longtemps été le centre de tous les intérêts du Paris Saint-Germain, les choses ne sont plus pareilles dans la capitale française. La situation contractuelle de Kylian Mbappé met Nasser Al-Khelaifi et sa direction dos au mur et les contraint à réagir. La sortie de Marc Armstrong sonne comme un aveu de faiblesse pour les dirigeants parisiens qui semblent se résigner. La route vers Madrid est peut-être enfin toute tracée pour KM7, même si du côté de Florentino Pérez, on attend toujours que le Bondynois de 24 ans prenne la parole pour signifier son désir de rejoindre la Casa Blanca.