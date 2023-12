Ronaldinho ne rate pas l'occasion de se prononcer sur les performances de Kylian Mbappé. Ancien joueur du PSG, le Brésilien souhaite même voir le Français soulever le Ballon d'Or sous les couleurs parisiennes.

PSG : Ronaldinho évoque Kylian Mbappé et le Ballon d'Or

Légende vivante du football mondial, Ronaldinho a évolué sous les couleurs du Paris Saint-Germain entre 2001 et 2003. Mais c'est en 2005, du côté du FC Barcelone, que le Brésilien a remporté l'unique Ballon d'Or de sa carrière. Alors qu'il n'est plus en activité, l'ancien champion du monde suit avec beaucoup d'attention l'actualité du PSG. S'il y a un joueur qui l'impressionne particulièrement, c'est bien sûr Kylian Mbappé. L'attaquant français enchaîne des performances de haut niveau qui laissent Ronaldinho sous le charme. Le natif de Porto Alegre, aujourd'hui âgé de 43 ans, reste très admiratif du talent de l'attaquant de 24 ans.

Présent en Thaïlande, à l'occasion des Championnats du monde de teqball à Bangkok, Ronaldinho a été invité à se prononcer sur l'actualité de Kylian Mbappé et le Ballon d'Or. Une distinction individuelle que l'international français n'a toujours pas encore réussi à remporter. Ceci en dépit de ses nombreuses présences parmi les nominés, avec même parfois un statut de favori. Pour Ronaldinho, l'enfant de Bondy « peut avoir l’opportunité de gagner le Ballon d’or dans n’importe quelle équipe ». Ces derniers mois, le numéro 7 du PSG est annoncé avec insistance sur le départ pour le Real Madrid.

Le rêve unique de Ronaldinho pour Mbappé

Pour certains observateurs, Kylian Mbappé a plus de chance de remporter le Ballon d'Or dans un club comme le Real Madrid. Mais Ronaldinho ne partage pas forcément cette opinion. Le Brésilien nourrit d'ailleurs un rêve unique pour le champion du monde français. Il n'a pas hésité à afficher sa préférence pour le club avec lequel il souhaiterait voir Mbappé remporter le Ballon d'Or et son choix est sans surprise. « J’aimerais qu’il le fasse avec le PSG », a laissé entendre Ronaldinho qui espère voir KM7, « un bon ami, et un très grand joueur », soulever un jour le précieux métal.

Palmarès de Mbappé au Ballon d'Or

Si Kylian Mbappé n'a toujours pas encore soulever le Ballon d'Or, le Français connaît tout de même une progression remarquable au palmarès de cette prestigieuse distinction individuelle. Lors de l'édition 2023, il a terminé troisième au classement. C'est le meilleur résultat de la carrière de l'attaquant du PSG jusque-là. En 2017, Mbappé est arrivé à la 7e position au classement alors qu'il est passé à la 4e place en 2018. Lors du Ballon d'Or 2019, il a chuté à la 6e position, puis à la 9e position en 2021 avant de remonter à la 6e place en 2022. En cas d'un sacre en 2024, Kylian Mbappé deviendrait le deuxième joueur du PSG à l'avoir remporté après Lionel Messi.