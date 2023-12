Le coordinateur sportif de l’ASSE, Loïc Perrin, a fait une grande annonce sur le mercato hivernal des Stéphanois, et sur le futur entraineur.

Mercato ASSE : Loïc Perrin dévoile les postes à renforcer cet hiver

L’ASSE avait longtemps pris la décision de renforcer son équipe pendant le mercato de janvier. Loïc Perin avait évoqué l’arrivée d’un arrière droit pour doubler le poste de Dennis Appiah. Finalement, ce ne sera pas le seul poste à renforcer, car l’équipe de Laurent Batlles a montré des défaillances ou insuffisances dans d’autres secteurs de jeu, notamment en attaque, lors des 5 défaites consécutives.

Lors de son passage en conférence de presse, le coordinateur sportif de Saint-Etienne a brossé le profil des joueurs attendus et a dévoilé les postes à renforcer en priorité, dès le début du mercato. « Au niveau des postes, on va prendre un joueur plutôt offensif et un joueur défensif, c’est assez large », a-t-il indiqué, tout en précisant que lui et ses collaborateurs ont des pistes et ont déjà pris des contacts.

L'ASSE attend le nouvel entraineur pour lancer son mercato

Cependant, les recruteurs de l’ASSE sont contraints d’atteindre le nouvel entraineur, qui aura son mot à dire, avant de lancer le mercato. L’identité du nouveau coach peut également influencer les négociations et la décision des joueurs courtisés. « On va attendre la nomination de l’entraineur, parce que pour convaincre un joueur on a besoin de l’entraineur », a expliqué Perrin.

L’ASSE ne s’est pas fixé un délai pour nommer le successeur de Laurent Batlles, mais le club pense pouvoir le faire le plus rapidement possible. Il devrait être désigné d’ici dimanche. Et la direction stéphanoise tient à un aspect important, comme l’a souligné Loïc Perrin. Elle va engager un entraineur qui s’adapte à l’effectif actuel des Verts, parce que le club a décidé de « ne va pas tout révolutionner ».