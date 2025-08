OL : Un retour salvateur à l’Olympique Lyonnais

C’est une bonne nouvelle pour l’OL ! Un joueur majeur de l’équipe de Paulo Fonseca a fait son retour, ce mardi, à l’entraînement collectif.

L’OL a entamé la dernière ligne droite de sa préparation estivale. Après cette semaine, Paulo Fonseca et son équipe vont préparer le match de la première journée de Ligue 1. Une entame de championnat qui se fera contre le RC Lens au stade Bollaert-Delelis, le samedi 16 aout (17h).

À onze jours du coup d’envoi de la Ligue 1, Malick Fofana a retrouvé ses coéquipiers lors de la séance d’entraînement collectif de ce jour. Ce qui est une bonne nouvelle pour l’entraîneur des Gones, qui a besoin d’un effectif au complet pour peaufiner sa stratégie. Or, le jeune ailier est un joueur clé de l’équipe de l’Olympique Lyonnais.

Pour rappel, il avait été victime d’une contusion à la tête à l’entraînement, pendant le stage de pré-saison à Achenkirch en Autriche, le 29 juillet dernier. L’International Belge avait du coup manqué les deux matchs amicaux face au RCD Majorque et contre le Bayern Munich.

Mercato : Un transfert toujours en vue pour Malick Fofana

Resté en dehors du collectif pendant une semaine, Malick Fofana est maintenant disponible pour la suite de la préparation de l’OL. Néanmoins, Paulo Fonseca continue de croiser les doigts. Pas pour éloigner la pépite d’une autre blessure, mais pour qu’il reste au club à la fermeture du mercato le 1er septembre 2025.

En effet, le décisif attaquant de 20 est sollicité par de grands clubs européens. Liverpool et le Bayern souhaitent l’enrôler. Ces dernières semaines, Everton a transmis une offre estimée à 36 M€ à Lyon pour le recruter.

Matthieu Louis-Jean, directeur technique du club rhodanien, a confirmé son probable transfert, mais seulement au prix espéré par la Direction lyonnaise. Pour rappel, Malick Fofana a été transféré de La Gantoise à Lyon à 19,5 M€, en janvier 2024. Un an et demi plus tard, il est évalué à 30 M€ par Transfermarkt.