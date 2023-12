Blessé à l’entrainement, Khéphren Thuram est forfait pour le déplacement de l’OGC Nice à Reims, dimanche. En attendant les résultats de l’IRM, l’inquiétude domine au sein de staff technique.

L’OGC Nice retient son souffle pour Khéphren Thuram

Khéphren Thuram n’a pas fait le déplacement avec l’équipe de l’OGC Nice à Reims. Ses coéquipiers affronteront les Rémois, leurs adversaires de la 15e journée de Ligue 1, sans lui. Et pour cause, le milieu de terrain est blessé au genou à l’entrainement. L’information a été donnée par Francesco Farioli, dans des propos rapportés par Foot Mercato.

L’entraineur du Gym et la direction du club attendent tous avec impatience les examens complémentaires (une IRM de contrôle), afin d’être situé plus précisément sur la nature et l’ampleur de la blessure du néo-international français. En effet, Khéphren Thuram est un joueur majeur de l’équipe de l’OGC Nice. Il a été titulaire 11 fois en 12 apparitions en Ligue 1 cette saison.

OGC Nice : Francesco Farioli couvre Khéphren Thuram d'éloges

Les Niçois ont concédé leur première défaite de la saison face à Nantes (1-0), samedi dernier. Dès lors, Francesco Farioli a besoin de son polyvalent joueur pour ne pas déséquilibrer son groupe et son système de jeu. Un système bien huilé dans lequel le N°19 est un maillon essentiel. Grâce à ses performances avec le club azuréen, la pépites des Aiglons avait été sélectionné pour la première fois en mars 2023 par Didier Deschamps, puis dernièrement lors de la trêve international en novembre.

Le technicien italien croise donc les doigts pour « Khéphren Thuram, dont il fait l’éloge : « Il a vraiment évolué de façon importante cette saison et a consolidé certains aspects de son jeu... ». Pour rappel, l'OGC Nice est 2e du championnat à 4 points du leader le PSG.