Auteur d’un doublé lors de la victoire de l’OM à Lorient (2-4), Pierre-Emerick Aubameyang s’est aussi moqué de la colère de son entraîné Gennaro Gattuso.

OM : Quand Aubameyang se moque de la colère de Gennaro Gattuso

L'Olympique de Marseille affiche un regain de forme indéniable en championnat, enchainant trois victoires consécutives contre le Stade Rennais, Lyon et Lorient, ce qui lui a valu de remonter à la sixième place du classement. Cette série positive a redonné de l'élan à l'OM dans la course au podium et insuffle une atmosphère plus détendue dans le vestiaire phocéen. Cette légèreté ambiante a été marquée par des moments de taquinerie entre les joueurs et l'entraîneur Gennaro Gattuso.

Après la boutade d'Azzedine Ounahi, c'est au tour de Pierre-Emerick Aubameyang de chambrer son coach. Suite à sa sortie à la 72e minute, l’international gabonais été filmé en train de reproduire les mimiques agitées de Gattuso sur le bord du terrain. L’attaquant de 34 ans a visiblement trouvé de l'amusement dans les gestes exubérants de son entraîneur, agacé par le relâchement de ses hommes.

Cette scène, captée par Prime Video, témoigne surtout de la bonne ambiance qui règne au sein du vestiaire de l’OM. Les gestes théâtraux de Gennaro Gattuso, interprétés avec humour par les joueurs, soulignent la complicité et l'esprit positif qui règne au sein de l'équipe phocéenne. Cette dynamique favorable pourrait être un élément clé dans le regain de performance de l'OM sur le terrain, offrant une perspective encourageante pour la suite de la saison.

Le message de Gennaro Gattuso à Pierre Emerick Aubameyang

De son côté, Pierre-Emerick Aubameyang enchaine les performances remarquables ces derniers jours. Auteur d’un doublé lors de la victoire de l’OM contre Lorient, l’attaquant gabonais a inscrit au total 7 buts et délivré trois passes décisives lors des quatre derniers matchs de son équipe. Il a retrouvé la confiance et le sourire après une période difficile, où il était critiqué pour son manque d’efficacité.

Cette performance ne surprend pas Gennaro Gattuso qui assure que l’ancien attaquant du FC Barcelone est « un vrai professionnel et un travailleur ». Son travail énorme à l’entraîneur et lors des matchs commencent à porter ses fruits pour le grand bonheur de l’OM.