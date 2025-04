Qui de l’ASSE et ses concurrents a un calendrier difficile ?

Les trois dernières journées de Ligue 1 seront décisives pour l’ASSE et quatre autres équipes engagées dans la course au maintien. Outre leurs performances, le calendrier de chacune de ces équipes dans le bas du classement pourrait être déterminant pour le sprint final pour le maintien.

Maintien en Ligue 1 : Le calendrier décisif pour départager l’ASSE et ses conccurents

L’ASSE (27 points), le Havre AC (28 points), Angers SCO (30 points), le FC Nantes (32 points) et le Stade de Reims (33 points) sont à la lutte pour tenter de se maintenir en Ligue 1. Ils se tiennent en 6 points, de la 17e place de relégable occupée par l’AS Saint-Etienne au 13e rang détenu par les Rémois.

Grâce à ses 5 points d’avance sur le barragiste, le HAC, le SDR est dans une position favorable dans la course au maintien. Le club champenois a besoin de 4 points sur les 9 points restants pour se maintenir directement en Ligue 1, sans compter sur les faux pas de ses concurrents.

Toutefois, le calendrier de ces cinq clubs en lice pour le maintien sera très décisif. Le Stade de Reims, Angers SCO et le Havre AC ont de gros défis à relever dans cette dernière ligne droite de la saison. Ils affronteront chacun deux clubs en course pour une place qualificative en Ligue des champions : Nice et Lille pour le SDR, Strasbourg et Lyon pour le SCO, puis Marseille et Strasbourg pour le HAC.

Par ailleurs, l’ASSE aura une confrontation directe avec Reims, tandis que le FC Nantes en découdra également avec Angers dans le sprint final pour le maintien.

Calendrier de l’ASSE, du Havre, d’Angers, du FC Nantes et du Stade de Reims

J32 : ASSE – Monaco

J33 : Reims – ASSE

J34 : ASSE – Toulouse

J32 : Auxerre – Le Havre

J33 : Le Havre – Marseille

J34 : Strasbourg – Le Havre

J32 : Nantes – Angers

J33 : Angers – Strasbourg

J34 : Lyon – Angers

J32 : Nantes – Angers

J33 : Auxerre – Nantes

J34 : Nantes – Montpellier

J32 : Nice – Reims

J33 : Reims – Saint-Etienne

J34 : Lille – Reims