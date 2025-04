FC Nantes : Pedro Chirivella tacle Antoine Kombouaré

Pedro Chirivella a piqué une colère noire contre ses coéquipiers après leur piètre performance face au Toulouse FC. Le milieu de terrain du FC Nantes a également critiqué Antoine Kombouaré.

FC Nantes : Pedro Chirivella en colère après le nul face au Toulouse FC

Le FC Nantes a lâché des points lors de la rencontre contre le Toulouse FC (0-0) lors de la 31e journée de Ligue 1 à la Beaujoire. Les Canaris auraient glané les trois après l’expulsion de Noah Edjouma à la 38e minute de jeu. Mais les Violets ont verrouillé leur défense. Toute la pression et les tentatives du FCN ont été vaines. Les hommes d’Antoine Kombouaré ont raté cette occasion de s’éloigner définitivement de la zone rouge.

Actuellement 14e de Ligue 1 avec 32 points, le FC Nantes n’est pas encore à l’abri du danger et lutte pour assurer son maintien dans l’élite à la fin de cette saison. Les Nantais possèdent seulement quatre points d’avance sur le barragiste Le Havre AC (28 points) et cinq points sur le premier relégable l’AS Saint-Etienne (27 unités).

À la fin de la rencontre, le milieu de terrain du FC Nantes, Pedro Chirivella a vertement critiqué la performance de l’équipe et Antoine Kombouaré pour le système de jeu mis en place. « Quand on joue des blocs bas comme ça, on a du mal. Il n’y a pas assez de mouvements, d’appels. On a fait beaucoup de centres mais ils étaient bons de la tête. Ce n’est pas l’ambition. Mostafa aurait pu marquer mais ce n’était pas évident. C’était dur », a déclaré le capitaine nantais.

De son côté, Antoine Kombouaré promet de rebondir face à Angers SCO lors de la 32e journée. « On est déçu pour nous, pour le résultat et pour nos supporters qui sont venus en nombre. On va essayer de reporter ça dans le derby le week-end prochain… On va récupérer et faire une belle fête le week-end prochain si les planètes sont alignées. », a-t-il dit.

Le derby sera chaud entre les Canaris et les Angevins à la Beaujoire.