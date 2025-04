ASSE : Affolement à Reims avant la confrontation directe ?

Avant d’affronter l’ASSE, l’entraîneur du Stade de Reims n’est pas du tout satisfait de la prestation de son équipe face à Montpellier. La colère exprimée par Samba Diawara est-elle un signe d’affolement avant les trois derniers matchs décisifs de la saison ?

L’entraîneur du Stade de Reims tire la sonnette d’alarme avant l’ASSE

Alors que l’ASSE a perdu son match de la 31e journée de Ligue 1 à Strasbourg (3-1), le Stade de Reims a pris un point précieux dans la course au maintien face au Montpellier HSC au stade de la Mosson. Toutefois, le coach des Rémois n’est pas entièrement satisfait du match nul concédé au MHSC, qui est d’ores et déjà relégué en Ligue 2.

Il a poussé un coup de gueule retentissant à une douzaine de jours de la confrontation directe cruciale avec l’AS Saint-Etienne.

« Quand on se bat pour garder sa place en Ligue 1, on ne peut pas se permettre d’être aussi peu ambitieux, aussi peu agressif, et d’avoir aussi peu de maîtrise du ballon. Quand on regarde le match contre Montpellier, on se demande quelle est l’équipe reléguée et celle qui se bat pour essayer de se maintenir en Ligue 1. On est venus en touristes », a martelé Samba Diawara.

Avant les trois dernières journées du championnat qui s’annoncent âpres, le SDR (13e) possède une avance de 6 points sur l’ASSE, qui est 17e et en position de relégable, et de 5 points de plus que le Havre AC, le barragiste.

Malgré cette avance, l’entraîneur du club champenois rappelle à son équipe qu’elle n’est pas encore assurée du maintien dans l’élite. Il a également mis en garde ses joueurs contre un éventuel excès de confiance ou un quelconque relâchement involontaire.

« Je pense qu’on s’est laissé griser par nos derniers résultats (3 victoires lors des 4 derniers matchs de L1). À partir du moment où on baisse le curseur, on devient une équipe faible. […]. De cette façon, on ne peut rien espérer », a averti le successeur de Luka Elsner, avant la réception de l’AS Saint-Étienne au stade Auguste-Delaune le 10 mai prochain.