Alors que l'ASSE s'apprête à officialiser son nouvel entraineur, Olivier Dall'Oglio, un technicien sondé pour le poste de Laurent Batlles n'a pas caché son intérêt au sujet de la vente du club ligérien.

Mercato : Antonetti pense que les conditions ne sont pas réunies pour revenir à Saint-Etienne

Ancien entraineur de l'ASSE entre octobre 2001 et juin 2004, Frédéric Antonetti a été contacté par les dirigeants actuels du club ligérien pour prendre la place de Laurent Batlles, limogé après la défaite des Verts contre l'EA Guingamp (1-3), il y a six jours. Mais le techcnien natif de corse a repoussé les avances de Roland Romeyer. Et il a donné ses raisons sur Canal+. Il a confié au micro de la chaîne cryptée que les conditions ne sont pas réunies pour qu'il revienne à Saint-Etienne. Il a ensuite laissé un commentaire sur la situation actuelle du club en Ligue 2. « Je crois beaucoup en l'ASSE. Parce que pour y avoir vécu pendant trois ans, c’est un potentiel énorme. Mais ça doit être bien géré. Comme je dis, le travail... »

Vente ASSE : Frédéric Antonetti intéressé par la reprise en main de Saint-Etienne

Dans la suite de suite de son commentaire, Frédéric Antonetti a évoqué le dossier de la vente de l'ASSE, qui traine depuis mai 2018 et l'échec des négociations avec le groupe américain Peak 6. Il se dit surpris que Saint-Etienne ne soit toujours pas vendue, alors que le club représente une valeur sûre sur le marché et a un gros potentiel. « C’est étonnant, c’est quelque chose que je ne comprends pas », a glissé l'entraineur de 62 ans, tout en déclarant son intérêt pour reprendre le club en main. « Si j’avais de l’argent, j’irais. Pour l’avoir vécu de l’intérieur, Saint-Étienne c’est exceptionnel », a-t-il justifié.