L’ASSE est-elle toujours en vente ou non ? Qu’en est-il du projet ''Panthère Noire'' ? Quelques réponses sont tombées sur le dossier de la vente du club, un serpent de mer.

Romeyer et Caïazzo repoussent le projet porté par Paulo Tavares

Le dernier projet en date relatif à la vente de l’ASSE est bien celui porté par Paulo Tavares, via la société « Panthère Noire », créée par ce dernier en janvier 2023, en compagnie de Sébastien Bono et Mohamed El Shetewi. Ledit projet avait été révélé par Evect début novembre, puis confirmé par L’Equipe.

Mais l’intérêt de ce conseiller sportif, accompagné notamment d'un pool d'investisseurs français, n’avait pas branché les deux présidents de Saint-Etienne. D’après le média spécialisé, Bernard Caïazzo « est sceptique » en ce qui concerne le projet porté par Paulo Tavares. Quant à Roland Romeyer, « il n’y croit plus non plus, après avoir été enthousiaste dans un premier temps ».

Rachat de l'ASSE : ''Panthère Noire'' n'est pas revenue à la charge

Cependant, le quotidien sportif avait laissé une fenêtre ouverte sur ce dossier. Il avait indiqué que ''Panthère Noire'' pourrait revenir à la charge pour racheter l’ASSE. Mais avec d’autres investisseurs aux commandes. Le quotidien sportif avait révélé que le fonds géré par Paulo Tavares pourrait être racheté, à hauteur de 95%, par un fonds d'investissements basé à Londres. L'agent portugaise garderait ainsi 5%. Ce qui lui permettrait de rester en jeu pour piloter le probable rachat de l’ASSE. Mais depuis, aucune avancée sur cette transaction, comme l’apprend En Vert et Contre Tous. « Pour l'heure, le dossier n'a pas avancé », indique-t-il.

Le père d'Alexander-Arnold impliqué ? la vente de l'ASSE au point mort

En d’autres termes, « tout semble au point mort […] », d’après le média spécialisé. Cette source révèle par ailleurs que le fonds londonien, évoqué par le journal sportif, est géré par le père de Trent Alexander-Arnold, défenseur de Liverpool. En conclusion, il faut dire que le dossier de la vente de l’ASSE est en stand-by, du fait de la situation sportive du club stéphanois en Ligue 2. Le site internet regroupant une communauté de supporters des Verts souligne justement « la complexité du processus de vente de l'AS Saint-Étienne ». En plus, le mandat donné par Roland Romeyer et Bernard Caïazzo au cabinet KPMG, pour trouver un repreneur, est arrivé à échéance depuis le 31 décembre 2023.