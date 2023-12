Si le Real Madrid n’a pas encore renoncé définitivement à sa signature, Kylian Mbappé a déjà pris une résolution pour son avenir au Paris SG.

Mercato PSG : Kylian Mbappé sera libre de négocier avec le Real Madrid

Depuis plusieurs années, Kylian Mbappé est constamment annoncé au Real Madrid. L’attaquant du PSG a toujours affiché son rêve d’enfance de défendre un jour les couleurs du club madrilène. Sauf que ce rêve tarde jusqu’ici à se matérialiser pour diverses raisons. À l’été 2022, le natif de Bondy avait clairement émis le souhait de quitter le Paris Saint-Germain, ce qui avait incité le géant madrilène à formuler une offre conséquente pour son transfert. Mais Kylian Mbappé, après plusieurs semaines de tractations, avait finalement changé d’avis en prolongeant son contrat au PSG.

Deux ans plus tard, le prodige français se trouve à un tournant décisif de son avenir. Il arrive au terme de son contrat en juin prochain avec le PSG et refuse toujours de signer un nouveau bail à Paris. Si sa situation contractuelle reste intacte, le joueur de 24 ans sera libre de négocier avec le club de son choix dès le 1er janvier prochain. Le Real Madrid est immédiatement présenté comme le grand favori pour conclure un préaccord avec Kylian Mbappé dès cet hiver en vue de le recruter gratuitement à l’issue de la saison. Cependant, ce deal est loin d’être conclu.

Kylain Mbappé ne compte pas prendre de décision hâtive

Après avoir connu un revers monumental dans ce dossier, le Real Madrid n’a pas envie de faire traîner les choses. La presse espagnole révélait récemment que le géant madrilène aurait fixé une date limite à Kylian Mbappé quant à son avenir. L’attaquant vedette du PSG n’aurait que jusqu’au 15 janvier prochain pour accepter l’offre madrilène. Si cette date butoir est dépassée sans réponse positive de la part du joueur, les Merengues se tourneront vers d'autres options offensives. Le nom de Erling Haaland circule déjà Madrid.

Mais cette forme pression madrilène ne devrait pas influencer la décision de Kylian Mbappé. OK Diario assure en effet que le numéro 7 parisien et son entourage n'ont pas l'intention de prendre une décision hâtive pendant le mercato d'hiver. Ils jouent la montre et refusent de se laisser influencer par les délais imposés par le Real Madrid. La stratégie de Kylian Mbappé semble être de prendre le temps nécessaire pour évaluer toutes les options qui s'offrent à lui et de choisir son prochain club de manière réfléchie. Reste à savoir si le Real Madrid patientera autant. L’épilogue de ce dossier captivant reste encore à écrire.