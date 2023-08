Alors que le Montpellier HSC a sans doute bouclé son mercato dans le sens des arrivées, un défenseur du MHSC veut quitter le club.

Mercato Montpellier HSC : Mamadou Sakho cherche une porte de sortie

Arrivé en juillet 2021 à Montpellier où il a signé un contrat de trois ans, Mamadou Sakho s'apprête déjà à quitter l'Hérault. Le défenseur français n'entre plus dans les plans de ses dirigeants, et n'a plus joué en compétition officielle depuis le 20 mai dernier à Nantes où il était entré pour les 5 dernières minutes de la rencontre. Un départ est donc envisagé par les deux parties, et ses dirigeants sont même prêts à le faire partir gratuitement s'il le faut.

Parmi les destinations probables, l'Arabie saoudite semble être l'une des pistes privilégiées par l'international français. Dans les colonnes de L'Équipe, le président du Montpellier HSC, Laurent Nicollin, a confirmé que des discussions seraient entamées en cas d'opportunités. "N’oubliez pas que l’Arabie saoudite a jusqu’au 20 septembre pour boucler son mercato. On en a discuté avec Mamad’ qui, il est vrai, encadre très bien les jeunes mais s’il y a une opportunité aux Emirats ou au Qatar, on discutera avec son agent et on ne fermera pas la porte s’il souhaite s’y rendre."

Maxime Estève également sur le départ

Lui aussi est annoncé partant du Montpellier HSC. Plus utilisé en championnat depuis le 3 juin dernier, Maxime Estève est poussé dehors par ses dirigeants. Problème, les prétendants ne se bousculent pas au portillon. Pour le moment, seul l'Udinese a manifesté un intérêt pour le défenseur montpelliérain, avec une première offre formulée.

Mais cette dernière ne correspond pas aux attentes du Montpellier HSC. À quelques heures de la fermeture du mercato estival, une solution va devoir être trouvée, sous peine d'être dans l'obligation de conserver un joueur qui n'entre pas dans les plans de son entraîneur Michel Der Zakarian.