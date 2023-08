Le RC Lens continue de chercher son nouveau n°9. Le RCL s'attaque cette fois à une piste en Ligue 1, après plusieurs échecs retentissants.

Mercato RC Lens : Elye Wahi courtisé partout en Europe

C'est l'un des dossiers les plus médiatisés depuis le début du mercato. Le buteur du Montpellier HSC, Elye Wahi, s'est attiré les faveurs de l'Europe, grâce à son excellente saison dernière (19 buts et 6 passes décisives). Si Chelsea ou encore l'Eintracht Francfort l'ont approché depuis bien longtermps, le RC Lens vient tout juste de rentrer dans la course, annonce Foot Mercato.

Après plusieurs échecs au poste de n°9, notamment sur les dossiers Levi Garcia, mais surtout Chuba Akpom, pour qui les dirigeants lensois s'étaient retirés au dernier moment à cause d'un jeu d'agent, le RCL espère que cette piste sera la bonne. En parallèle, la piste Hugo Ekitike est envisagée.

Montpellier ne lâchera pas si facilement Wahi

Mais depuis le début de l'été, Montpellier se montre dur en affaires, et aucun cadeau ne sera fait à leurs compatriotes. Le MHSC demande au moins 35 millions pour laisser partir son buteur, et ne cèdera pas en dessous. Francfort a déja reçu une fin de non-recevoir après une proposition à 28 millions d'euros. Les Blues non plus n'ont pas réussi à faire craquer Laurent Nicollin. Mais financièrement, le RC Lens ne devrait pas avoir de problème pour s'offrir Elye Wahi. Grâce à la vente de Loïs Openda et la qualification en Ligue des Champions, les hommes de Joseph Oughourlian ont la manne financière pour assurer un tel transfert.

Reste à convaincre le joueur, qui semblait plutôt ouvert à un départ en Premier League aux dernières nouvelles, et notamment à West Ham, parmi les dernières écuries à avoir montré un intérêt. Mais il ne forcera pas son départ. Elye Wahi se tient prêt à disputer sa saison avec Montpellier, et continuer de s'aguerrir, avant de changer d'air l'été prochain.