Deux clubs européens, dont une grosse pointure, ont manifesté leur intérêt pour un jeune joueur talentueux de Montpellier HSC.

Mercato Montpellier : Fribourg et la Juventus foncent sur Othmane Maamma

Le mercato d’hiver ouvrira officiellement dans un peu plus de deux mois, mais déjà, le Montpellier HSC est harcelé pour Othmane Maamma (18 ans). Selon les informations de L’Équipe, son profil plait à la Juventus en Serie A et à Fribourg en Bundesliga. D’après la précision de la source, les recruteurs de la Juve, qui prospectent souvent sur le marché français pour renforcer la catégorie U23 (Next Gen) du club turinois, ont repéré la pépite montpelliéraine lors d’un tournoi international de jeunes avec le Maroc, en Corée du Sud (le tournoi EOU), au début de ce mois.

La Vieille Dame et les Pingouins seraient prêts à passer à l’offensive dès le mercato hivernal pour s’attacher les services de Othmane Maamma. Si l’on se fie aux indiscrétions du quotidien sportif, un troisième club est venu aux nouvelles auprès du club du président Laurent Nicollin. Il se serait renseigné sur la situation contractuelle du jeune ailier montpelliérain.

Othmane Maamma décisif avec la réserve du MHSC

Le natif d’Alès est en effet un joueur de la réserve de Montpellier. Il n’a donc pas encore fait d’apparition en Ligue 1. Mais il est auteur d’un début de saison remarquable, avec 2 buts et 4 passes décisives en 4 matchs disputés. Des performances qui ont évidemment « relancé l'intérêt de Fribourg », qui lorgnait déjà l'international U20 marocain, selon le média sportif. Notons qu’Othmane Maamma ne dispose pas encore de contrat professionnel. Il est lié au club Pailladin par un contrat stagiaire, d'une durée d’un an et demi.