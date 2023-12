Après la qualification en huitième de finale de Ligue des Champions, Nasser Al-Khelaïfi a confirmé la tendance pour l’avenir d’un crack au PSG. Une date a même fuité.

Mercato PSG : Warren Zaïre-Emery veut rester au Paris SG

Véritable phénomène au sein de l’effectif, Warren Zaïre-Emery est la nouvelle coqueluche du football français. Titulaire indiscutable depuis l’arrivée de Luis Enrique sur le banc, le milieu de terrain de 17 ans fait rêver d’autres grands clubs européens. Mais le Paris Saint-Germain entend bien poursuivre l'aventure avec son Titi. Après le match nul contre le Borussia Dortmund (1-1), mercredi soir, à l’occasion de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions, Nasser Al-Khelaïfi a vendu la mèche pour l’avenir du jeune international tricolore. « Il est Parisien et veut rester ici, il est important », a déclaré le président du club de la capitale, confirmant ainsi la tendance pour la prolongation du natif de Montreuil. Et selon un spécialiste du marché des transferts, l’affaire serait d’ores et déjà réglée entre le PSG et Warren Zaïre-Emery.

Warren Zaïre-Emery prolongé le 8 mars prochain ?

Sous contrat jusqu’en juin 2025, Warren Zaïre-Emery ne va pas quitter les rangs du Paris Saint-Germain de si tôt. D’après les informations du journal Le Parisien, Nasser Al-Khelaïfi et le Qatar comptent profiter encore longtemps de leur numéro 33 en lui proposant un nouvel engagement longue durée. « Pour cela, des discussions ont démarré avec son entourage depuis plusieurs mois et, même si elles n’ont pas encore accouché d’un accord total, la volonté du joueur est de rester à Paris, son club de cœur.

Tout est mis en œuvre pour qu’il prolonge, au mieux en début d’année prochaine », explique le quotidien régional. De son côté, le journaliste Nicolo Schira assure qu’accord a déjà été trouvé pour la prolongation du jeune coéquipier de Kylian Mbappé, mais la direction parisienne entend annoncer la bonne nouvelle le jour anniversaire des 18 ans du joueur, soit le 8 mars prochain. Warren Zaïre-Emery sera alors lié aux Rouge et Bleu jusqu’au 30 juin 2029.