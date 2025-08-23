OM – Paris FC: Après l’altercation, le groupe de la réaction

Coach de l'OM : Roberto De Zerbi
Après la violente altercation, qui a conduit à la mise à l’écart d’Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, l’OM se doit de réagir contre le Paris FC, ce samedi après-midi, au Vélodrome. Découvrez le groupe retenu par Roberto De Zerbi pour cette rencontre déjà décisive.

OM : De Zerbi avec un commando de 20 joueurs face au Paris FC

Avec un effectif amputé de plusieurs cadres, Roberto De Zerbi doit composer un groupe fragile pour affronter le Paris FC au Vélodrome ce samedi à 17 heures pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1. Sans surprise, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, tous deux sur le départ, ne sont pas dans le groupe. Tout comme Facundo Medina, Geoffroy Kondogbia et Igor Paixao, blessés et pas encore prêts pour la compétition.

La bonne nouvelle vient d’Amine Gouiri. Le milieu offensif de 28 ans, touché jeudi à l’entraînement collectif, était avec ses coéquipiers à la Commanderie pour la séance du jour. Son retour à l’entraînement reste un soulagement tant son rôle offensif est vital dans un secteur, où l’Olympique de Marseille manque cruellement de profondeur. Toutefois, l’international marocain n’est pas convoqué pour le match de cet après-midi.

Avec un effectif diminué, l’entraîneur marseillais pourrait revoir ses plans et adapter son organisation face aux hommes de Stéphane Gili. Entre la gestion des blessés, le manque d’expérience de certains jeunes et l’équilibre à trouver dans l’entrejeu, Roberto De Zerbi a tout de même réussi à former un groupe de 20 joueurs pour la réception du promu parisien.

Le groupe de l’OM pour affronter le Paris FC

Gardiens : Vermot, Rulli, De Lange

Défenseurs : Balerdi, Cornelius, Egan-Riley, Murillo, Weah, Garcia, Lirola

Milieux : Bakola, Gomes, Hojbjerg, Nadir

Attaquants : Greenwood, Aubameyang, Vaz, Maupay, Abdallah, Gouiri.

