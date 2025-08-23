ASSE Mercato : Guingamp pousse pour un attaquant des Verts

Un joueur annoncé sur le départ à l’ASSE pourrait rebondir dans un autre club de Ligue 2. Son profil plaît à l’EA Guingamp, qui sollicite ses services.

Mercato : L’EA Guingamp sollicite Ben Old en prêt

Ben Old ne faisait pas partie des joueurs susceptibles de quitter l’ASSE cet été. Revenu de blessure en fin de saison dernière, il a fait une bonne préparation estivale avec les Verts. Il a été décisif lors des matchs amicaux de pré-saison. L’ailier de 23 ans a enchaîné les performances en Ligue 2. Il est auteur d’un but et une passe décisive en 2 journées de championnat.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Un joueur signe pour retour des Verts en L1

À voir

Mercato: Donnarumma viré, une star africaine débarque au PSG

Cependant, il n’est pas certain de poursuivre la saison avec les Verts. N’étant pas parmi les premiers choix d’Erik Horneland, Ben Old serait sur le départ. L’AS Saint-Etienne envisage de le prêter selon Peuple-Vert, qui évoque des pistes en Belgique et en Ligue 2.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Revirement inattendu pour un joueur décisif

Mohamed Toubache-Ter confirme la tendance, mais il est plus précis. Il révèle l’intérêt de l’EA Guingamp pour l’international Néo-Zélandais (12 sélections). Selon l’Insider, le club breton pousse pour s’offrir les services du numéro 11 de l’ASSE, mais sous la forme d’un prêt.

Ben Old en quête de temps de jeu

La solution du prêt est, en effet, envisagée par le club stéphanois afin de permettre à l’ancien joueur de Wellington Phoenix FC d’avoir plus de temps de jeu. Temps de jeu qu’il n’aura pas dans l’équipe d’Eirik Horneland avec plusieurs joueurs offensifs. Il n’est pas la priorité du coach des Stéphnaois, qui compte d’abord sur Lucas Stassin, Zuriko Davitashvii, Augustine Boakye, Irvin Cardona et Joshua Duffus.

À voir

OM – Paris FC: Après l’altercation, le groupe de la réaction

Lisez aussi : Mercato ASSE : Un joueur signe pour retour des Verts en L1

Il faut rappeler que Ben Old est lié à l’AS Saint-Etienne jusqu’en juin 2028. Sa valeur marchande est estimée à moins d’un million d’euros.