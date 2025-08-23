OM – Paris FC: Surprise dans la compo officielle de De Zerbi

Obligé de gagner pour éviter d’amplifier la crise causée par la violente altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, l’OM reçoit le Paris FC cet après-midi, à l’occasion de la deuxième journée de Ligue 1. Découvrez les compositions officielles des deux équipes.

OM : De Zerbi avec Aubameyang et Weah d’entrée face au Paris FC

Une semaine après sa défaite sur le terrain du Stade Rennais et la grosse bagarre qui s’en est suivie dans le vestiaire entre Adrien Rabiot et Jonathan, l’OM va tenter de se relancer au Stade Vélodrome face au Paris FC. Dans une ambiance tendue suite aux évènements de la première journée, Roberto De Zerbi propose un onze de départ avec plusieurs absents majeurs, notamment Facundo Medina, Geoffrey Kondogbia, Amine Harit et Igor Paixao.

En plus de Rabiot et Rowe. Face à ces contraintes, l’entraîneur italien a décidé de miser sur une animation offensive inédite avec le jeune Egan-Riley associé au capitaine Leonardo Balerdi en charnière centrale, laissant les côtés à Ulisses Garcia, à gauche, et Michael Murillo à droite.

Au milieu de terrain, la recrue Angel Gomes est titulaire avec Pierre-Emile Højbjer, tandis qu’Amine Gouiri est aligné dans un rôle de numéro 10. Devant, Mason Greenwood conserve son rôle d’ailier droit, Pierre-Emerick Aubameyang en pointe et Timothy Weah positionné en ailier gauche.

En face, Stéphane Gili, qui ambitionne de surprendre l’Olympique de Marseille devant son public, a aligné une équipe offensive pour cet après-midi. Le coach du promu parisien veut se servir des erreurs de la défaite contre le SCO d’Angers la semaine passée pour faire bonne impression au Vélodrome.

La compo de l’OM

Gardien : Rulli

Défenseurs : Murillo, Balerdi, Egan-Riley, Garcia

Milieux : Hojgbjerg, Gomes, Gouiri

Attaquants : Greenwood, Weah, Aubameyang.

Le onze du Paris FC

Gardien : Nkambadio

Défenseurs : Chergui, Mbow, Otavio, Sangui

Milieux : Lopez, Marchetti, Camara

Attaquants : Kebbal, Geubbels, Simon.