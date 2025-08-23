Mercato: Donnarumma viré, une star africaine débarque au PSG

Au lendemain de l’hommage du Parc des Princes à Gianluigi Donnarumma, qui devrait s’engager prochainement avec l’un des deux Manchester, le PSG aurait bouclé la signature d’une star africaine. Explications.

Mercato : Le PSG frappe un gros coup à l’Atlético Madrid

Quelques jours avec l’arrivée d’Ilya Zabarnyi chez les hommes, les féminines du PSG seraient aussi sur le point de frapper un gros coup sur le marché des transferts. Après une saison ratée et quelques départs importants, le PSG Féminin veut se renforcer pour pouvoir concurrencer l’Olympique Lyonnais et l’équipe de coach Paulo Césra devrait s’offrir les services de Rasheedat Ajibade.

En discussions depuis plusieurs semaines avec la capitaine de l’équipe nationale du Nigeria, le directeur sportif Angelo Castellazzi serait parvenu à un accord avec l’attaquante de l’Atlético Madrid, selon les informations du quotidien Le Parisien.

PSG féminin : l’attaquante Rasheedat Ajibade va signer à Paris #Mercatohttps://t.co/mYAEKf9E4g — Benjamin Quarez (@B_Quarez) August 23, 2025

« Selon nos informations, l’ailière de 25 ans, en fin de contrat à l’Atlético Madrid, a donné son feu vert pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Elle devrait s’engager rapidement pour deux ans plus une année en option avec le club français », écrit le journaliste Benjamin Quarez dans son article du jour.

Après avoir annoncé les signatures d’Olga Carmona (Real Madrid) et Florianne Jourde (Californie), le PSG Féminin renforce ainsi son secteur offensif avec une joueuse considérée comme l’une des meilleures à son poste sur le continent.

Auteure de 7 buts et 3 passes décisives en 22 matchs dans le championnat espagnol la saison passée, Rasheedat Ajibade vient de remporter la CAN avec les Super Falcons de Joe Echegini. Avec le départ de Marie-Antoinette Katoto à l’OL, l’arrivée de la native de Kaduna est une excellente nouvelle pour les Parisiennes.