Mercato ASSE : Un joueur signe pour retour des Verts en L1

L’une des sept recrues de l’ASSE cet été, Joao Ferreira, a parié sur le retour du club en Ligue 1 en signant chez les Verts.

L’ASSE a recruté Joao Ferreira à Watford en Premier League contre 3 M€ d’indemnité. Avant de rejoindre le club anglais, il avait joué au Portugal avec l’équipe B de Benfica, son club formateur, puis à Vitoria Guimarães et à Rio Ave. Arrivé chez les Hornets en juillet 2023, le défenseur portugais avait fait l’objet d’un prêt à Udinese en Serie A italienne, puis au Sporting Club Braga dans son pays natal.

Il a donc engrangé de l’expérience dans trois championnats avant de débarquer à l’AS Saint-Etienne où son profil est validé par Eirik Horneland. « Joao Ferreira est un top joueur, il a un niveau athlétique assez intéressant dans son couloir droit. On sent qu’il a vraiment une personnalité très affirmée, que son expérience fait de lui un leader pour l’équipe », a apprécié l’entraîneur des Verts.

Ferreira excité par « l’ambition de revenir en Ligue 1 »

Revenu sur son transfert à l’ASSE, l’arrière latéral droit assure qu’il a rejoint le club en Ligue 2 parce que le projet du club lui convient. « En regardant ma carrière, j’avais besoin d’un peu plus de consistance dans mon jeu, dans mon orientation aussi, et le projet que m’a proposé l’AS Saint-Etienne correspondait vraiment à ça. Je pense que nos deux destins sont compatibles », a-t-il justifié.

Au-delà du projet, c’est surtout « l’ambition de revenir en Ligue 1 » qui a motivé la signature de Joao Ferreira. « L’objectif principal pour nous, c’est vraiment de revenir en Ligue 1. Il n’a pas été question d’autre chose », a-t-il indiqué clairement.

ASSE : Le défenseur portugais apporte son expérience

Pour ce faire, il invite les Verts à rester concentrés sur leur objectif principal. « Il va falloir juste qu’on prenne les matchs les uns après les autres et essayer de les remporter pour arriver à remplir cet objectif. […]. Mon expérience peut être bénéfique et je peux apporter à l’équipe », a déclaré le défenseur de 24 ans.

Pour rappel, Joao Ferreira a délivré une passe décisive lors de la large victoire de l’ASSE face à Rodez AF (4-0). C’était sa première titularisation en deux journées de Ligue 2.