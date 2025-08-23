Mercato OL : Arsenal sort son plan pour Malick Fofana

Alors qu’une offensive d’Everton pour recruter Malick Fofana à l’OL est révélée, Arsenal aurait préparé un plan pour récupérer l’attaquant.

Mercato : 40 M€, offensive d’Everton pour Malick Fofana

À la suite du transfert Rayan Cherki de l’OL à Manchester City, Malick Fofana pourrait lui aussi déposé ses valises en Premier League. Il est sur les tablettes de Liverpool, Manchester United, Arsenal et Everton. Si les deux premiers clubs ont été un peu refroidis par le prix fixé par la Direction de Lyon, les deux derniers sont toujours sur les rangs pour s’attacher les services du décisif attaquant.

Lisez aussi : Mercato OL : Fonseca fait un choix fort avant le FC Metz

Cette semaine, une proposition d’Everton estimée à plus de 40 millions d’euros a été révélée par le journaliste Hugo Guillemet de L’Équipe. La Direction de l’Olympique Lyonnais semblait favorable à cette proposition revue à la hausse, mais l’international belge n’est pas enclin à rejoindre les Toffees pour l’instant.

OL : Arsenal négocie le transfert du Belge, mais pour 2026

Dans les coulisses, Arsenal pousse également ses pions pour attirer le talentueux joueur de 20 ans. Selon les informations de Gooner Bells, les Gunners envisagent de recruter Malick Fofana, mais pendant le mercato d’été 2026. Ils auraient néanmoins entamé les négociations pour le mettre sous le coude jusqu’à la fin de la saison 2025-2026.

À voir

OM – Paris FC: Surprise dans la compo officielle de De Zerbi

Lisez aussi : Mercato OL : Le gros défi de Dominik Greif à Lyon

« Les dirigeants d’Arsenal ne vont pas en France pour discuter Malick Fofana pour le plaisir. Il est le joueur que les Gunners sont le plus susceptible de signer, peut-être pas cet été, mais le prochain. Le travail de sape a déjà commencé pour que Malick Fofana rejoigne Arsenal », a apppris le compte X bien informé sur le club londonien.

We’re not signing Rodrygo. Arsenal delegates cannot travel to France to discuss Malick Fofana for fun.



Fofana is the person we’re most likely signing maybe not this summer but next.



The ground work has already started or has been done for Malick Fofona to join Arsenal. https://t.co/bzZc51KIWc pic.twitter.com/sidoep8kLb — Gooner Bells (@Aladin45922836) August 22, 2025

Toutefois, une interrogation demeure ! L’OL va-t-il accepter de différer le transfert du joueur le mieux valorisé de son effectif actuel, alors que le club a besoin de liquidité pour boucler son budget ? Pas certain !