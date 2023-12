Trois jours après le match nul sur le terrain du Borussia Dortmund, l'entraîneur du PSG, Luis Enrique, est revenu sur la colère de Kylian Mbappé suite à sa décision de demander à ses joueurs de calmer le jeu en fin de match.

PSG : Kylian Mbappé n’a pas compris la décision de Luis Enrique

Sur demande de son entraîneur Luis Enrique, l’équipe du Paris Saint-Germain a calmé le jeu, dans les derniers instants du match contre le Borussia Dortmund (1-1), mercredi soir, à l’occasion de la sixième et dernière journée de la phase de groupes de Ligue des Champions. La raison ? Un but encaissé au Signal Iduna Park qui aurait éliminé les Rouge et Bleu de la compétition européenne. Cette décision du technicien espagnol n’a pas du tout été du goût d’un certain Kylian Mbappé, qui souhaitait obtenir la victoire coûte que coûte en prenant les risques qu’il fallait.

Après avoir manifesté sa colère sur le terrain, l’attaquant de 24 ans est directement allé prendre place à bord du car alors que ses coéquipiers célébraient la qualification pour le tour suivant de la C1. En zone mixte, le successeur de Christophe Galtier a reconnu avoir demandé à ses joueurs de gérer quand il a appris que l’AC Milan dominait Newcastle United (2-1) dans l’autre match. Selon La Gazzetta dello Sport, Mbappé n’apprécie que très peu le jeu de possession stérile de Luis Enrique. Mais ce dernier reste ferme et assume ses choix.

Luis Enrique ne regrette rien après Dortmund-PSG

À la veille d’affronter Lille en clôture de la 16e journée de Ligue 1, Luis Enrique a été interrogé sur l’agacement de Kylian Mbappé suite à sa gestion de la fin du match contre le Borussia Dortmund. Même s’il comprend que « Kylian Mbappé soit agacé », l’ancien coach du FC Barcelone a tenu à rappeler à la star française que : « c’est moi qui donne les ordres à l'équipe et cela a été l'une des meilleures décisions de ma carrière. »

Il explique ensuite que son équipe a évidemment essayé de marquer pour ce deuxième but, mais sa décision, qui a d’ailleurs été prise par son staff, était la bonne. « Dès le début du match, notre objectif était de gagner le match (…) Mais à la 88e avec deux buts d'écart, ça aurait été très ridicule de prendre un but à ce moment-là juste parce qu'on a pris des risques. Très ridicule. C'était donc une très bonne décision, prise dans un moment de tension maximale », a fait remarquer Luis Enrique devant les médias cet après-midi.