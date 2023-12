Le PSG jouera contre la Real Sociedad en huitième de finale de Ligue des Champions. Un tirage clément pour les Parisiens, mais un tirage piège selon un spécialiste du football espagnol.

Hermel prévient le PSG : « La Real Sociedad est l'équipe qui joue le mieux au football »

Suite au tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions effectué ce lundi midi par l'UEFA à Nyon, en Suisse, le Paris Saint-Germain a hérité de la Real Sociedad comme adversaire en février et mars prochains. Un tirage plutôt clément puisque l’équipe basque ne fait pas peur sur le papier, mais Frédéric Hermel, spécialiste du football espagnol pour RMC, assure que les hommes devront beaucoup se méfier du collectif d'Imanol Alguacil, qui a terminé en tête de son groupe devant l'Inter Milan avec 12 points et seulement 2 buts encaissés durant toute la phase de groupes.

« C’est le tirage pourri par excellence pour le PSG », lance le journaliste français résident en Espagne. Si la bande à Kylian Mbappé peut se réjouir d’avoir évité de gros morceaux comme le Real Madrid, Manchester City ou encore le Bayern Munich, elle devra toutefois se méfier de la Real Sociedad. « Il s’apparente au petit Poucet sauf que dans le jeu, c’est l’équipe qui joue le mieux au football de toute l’Espagne », assure Frédéric Hermel. « C’est vrai que c’est une équipe qui a peu d’expérience européenne. C’est un grand d’Espagne, mais un petit d’Europe. Mais au niveau des joueurs de ballon, c’est vraiment une équipe qui va poser des problèmes au PSG », ajoute-t-il. Cependant, l’ancien correspondant de L’Équipe précise que le PSG part avec un certain avantage face aux Basques.

Les atouts du PSG face à la Real Sociedad

En Liga, les pensionnaires du stade d'Anoeta sont moins étincelants qu’en Ligue des Champions puisqu’ils occupent la sixième place au classement. Pour la double confrontation inédite à venir, les deux équipes ne s’étant jamais croisées, les Rouge et Bleu partent avec les faveurs des pronostics, notamment en raison de leur expérience dans la compétition et la présence de Luis Enrique sur leur banc. « Il n’y a pas de grandes stars. Oyarzabal est l’enfant de la maison, Merino, Zubimendi... En défense, il y a Robin Le Normand (…) C’est une très belle équipe. Le PSG a une grande chance, c'est d'avoir un entraîneur espagnol (Luis Enrique) qui connaît très bien ce club et cette manière de jouer. C'est une équipe technique, mais physiquement, ça reste des Basques ! », explique Hermel.