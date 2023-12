Suite à une nouvelle agression de l’un de ses joueurs, la direction du PSG a arrêté une décision radicale pour les éléments de Luis Enrique à la veille d’affronter le FC Metz.

PSG : Un nouveau joueur du Paris SG cambriolé à son domicile

Après Gianluigi Donnarumma, Angel Di Maria, Thiago Silva, Marquinhos et Gianluigi Buffon, Alexandre Letellier vient d’ajouter son nom sur la liste des footballeurs qui se sont fait cambriolés en étant des joueurs du Paris Saint-Germain. Selon les informations recueillies par RMC, le quatrième gardien de but des Rouge et Bleu a subi un violent cambriolage avec sa famille dans la nuit de lundi à mardi, à leur domicile des Yvelines. « Vers 2 heures du matin, le joueur parisien et sa compagne ont été réveillés par le déclenchement de leur alarme, signalant une intrusion dans leur jardin », rapporte le média métropolitain.

Le portier de 33 ans a juste eu le temps d’alerter la police que quatre malfrats ont fait irruption dans la maison pour séquestrer le couple et leurs deux enfants âgés de 2 ans et 6 ans. « Sous la menace d’un couteau, les agresseurs ont réclamé de l’argent et des bijoux, n’hésitant pas à frapper au visage la compagne du joueur », ajoute la source francilienne. Mais entre-temps, la police est rapidement arrivée et trois des quatre malfaiteurs, dont deux mineurs et un majeur, ont été placés en garde à vue et « différents objets dérobés dans la maison ont été retrouvés sur les suspects. » Une quatrième personne a réussi à s’échapper, alors qu’un membre des forces de l’ordre a été blessé durant l’intervention. Face à cette situation, le PSG a pris une mesure radicale pour ses joueurs.

PSG : Les joueurs de Luis Enrique confinés chez eux

En réaction au terrible cambriolage dont ont été victime Alexandre Letellier et sa famille dans la nuit de lundi à mardi, les dirigeants du Paris Saint-Germain ont demandé à Kylian Mbappé et ses partenaires de ne pas sortir de chez eux afin d’éviter un nouveau drame, à en croire le journaliste Julien Froment de France Info. Le jeune milieu de terrain Warren Zaïre-Émery devait être honoré par Aubervilliers ce mardi soir, en recevant la médaille de ville, mais sa venue a finalement été annulée et reportée, suite à la décision de Nasser Al-Khelaïfi. Pour rappel, avant son départ en août dernier, Julian Draxler avait lui aussi été une cible, mais le cambriolage avait pu être déjoué.