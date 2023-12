Il y aurait de l'eau dans le gaz entre Mbappé et Enrique au Paris Saint-Germain. Eric Di Meco a d'ailleurs lâché une bombe sur la question.

PSG : La vérité sur la tension entre Mbappé et Enrique

Que se passe-t-il réellement entre Kylian Mbappé et Luis Enrique ? La question fait couler beaucoup d'encre et de salive ces derniers jours et ne cesse d'alimenter les débats. Les deux hommes ne seraient plus en bons termes en raison de certains choix du technicien français, dont notamment le positionnement de l'attaquant français sur le terrain. Et pourtant, Enrique a récemment signifié que Mbappé est libre et décide de là où il veut jouer. Des déclarations qui paraissent tel un aveu d'impuissance pour l'entraîneur du PSG. Mais pour Eric Di Meco, il y a bien problème entre Mbappé et Enrique.

A en croire l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, il est clair que Kylian Mbappé « est agacé par son positionnement, il n’aime pas jouer à ce poste-là ». Sur RMC Sport, il a rappelé que Mbappé n'aime pas jouer avant-centre, comme il l'avait déjà manifesté depuis l'an dernier sous les ordres de Christophe Galtier, avec le fameux « pivot gang ». Pour l'ancien arrière gauche, il n'y aucun doute que Mbappé et Enrique ne soient pas complémentaires. Il assure en effet que l'Espagnol ne convient pas au Français.

Enrique éteint les rumeurs

Sur la question, le premier concerné ne jure que par sa bonne collaboration et sa bonne entente avec l'attaquant de 24 ans. Interrogé sur la question en conférence de presse, Luis Enrique a balayé du revers de la main une éventuelle tension avec Kylian Mbappé. Il a rassuré que la relation entre Mbappé et Enrique est parfaite. « Avec Kylian depuis le début, on a toujours été proches », a-t-il confié à la presse mardi. Suffisant pour mettre fin aux rumeurs ?