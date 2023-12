En pleine atmosphère tendue avec Kylian Mbappé, Luis Enrique reçoit le soutien d'un ancien joueur du Paris Saint-Germain.

PSG : Jérôme Alonzo vole au secours de Luis Enrique

Entre Kylian Mbappé et Luis Enrique, les relations ne sont forcément pas les meilleures du monde. Le technicien espagnol du Paris Saint-Germain semble en vouloir davantage de son attaquant vedette qu'il ne voit pas aussi impliqué dans le jeu. Il ne l'a pas caché au moment d'évoquer la performance XXL du Français, auteur d'un triplé lors d'une victoire face à Reims. C'était à l'occasion de la douzième journée de Ligue 1. Si les premières rumeurs ont fait savoir à l'époque l'indifférence de Mbappé qui n'en voulait pas à son entraîneur, les observateurs et anciens joueurs du club ne manquent pas l'opportunité de revenir sur ce qui semble être une légère tension entre les deux hommes. Dans cette guéguerre, Luis Enrique peut compter sur Jérôme Alonzo.

L'ancien gardien de but du PSG n'a pas hésité à donner raison à l'entraîneur du club parisien. Luis Enrique est la figure d'autorité et de référence dont a besoin le PSG pour progresser, estime Jérôme Alonzo. Celui qui a évolué au Paris Saint-Germain de 2001 à 2008 assure qu'il manque encore un peu au leader de Ligue 1 pour aller aux standards du top 4 européen. Pour l'homme de 51 ans, la pique de Luis Enrique envoyée à Kylian Mbappé est une façon de lui rappeler qu'il lui faut prendre ses responsabilités dans les moments difficiles du club. « Quand on se fait fracasser, il faut que tu sois là car c’est toi le boss », a expliqué l'ancien gardien de but parisien.

Mbappé - Luis Enrique, une guéguerre de vieille date

L'origine de la tension entre les deux hommes remonte au 11 novembre 2023. A l'occasion de la douzième journée de Ligue 1, le PSG est allé donner une correction 3-0 au Stade de Reims en déplacement. Kylian Mbappé a porté son club avec un triplé mais qui n'a visiblement pas impressionné Luis Enrique. En effet, quelques jours plus tôt, Paris a subi un revers 2-1 en Italie face au Milan AC en Ligue des Champions. Une parfaite occasion pour le technicien espagnol du PSG de piquer son attaquant dans son orgueil, assurant qu'il n'était pas content de KM7. S'il n'a aucun doute sur le talent du champion du monde français, Luis Enrique a clairement signifié qu'il a « besoin qu’il en fasse plus ».