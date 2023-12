Frank McCourt est-il sur le point de céder l’OM aux dirigeants saoudiens ? Pablo Longoria vient d'apporter des éclaircissements sur ce dossier sensible.

Vente OM : Frank McCourt, une mise en retrait qui interroge

L’Olympique de Marseille termine l’année 2023 sur une note décevante. Sur une série de quatre victoires consécutives, le club phocéen a finalement été tenu en échec mercredi soir sur la pelouse de Montpellier (1-1) lors de la dernière journée des phases aller de la Ligue 1. Malgré ce match nul, l’OM conserve toujours sa sixième place au classement. Gennaro Gattuso espère ainsi que cette trêve internationale permettra à ses hommes de recharger les batteries avant d’entamer une seconde partie de saison qui promet d’être intense dès le début de la nouvelle année.

De son côté, la direction marseillaise ne sera pas au repos durant cette coupure. Elle planche déjà sur son prochain recrutement. Outre le mercato d’hiver, un autre dossier risque aussi d’animer l’actualité phocéenne durant cette période. Il s’agit de la vente OM. Plusieurs grands médias ont récemment révélé l’existence de négociations avancées entre l’actuel propriétaire de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt, et l’Arabie Saoudite, assurant que le club phocéen va bientôt passer sous le pavillon saoudien. La mise en retrait du milliardaire américain de l’OM semblait aussi confirmer cette tendance.

Pablo Longoria confirme l'implication constante de Frank McCourt

Sauf que ces théories tardent pour le moment à se concrétiser, car la direction de l’OM n’a visiblement pas l’intention de passer la main à de nouveaux investisseurs. Présent en conférence de presse ce jeudi, Pablo Longoria a en effet fait une mise au point sur le silence assourdissant de Frank McCourt. Il a d’abord expliqué que l’emploi du temps du propriétaire américain de l'Olympique de Marseille ne lui permettait pas d’être régulièrement présent sur place. Cette absence physique s'explique par ses autres engagements professionnels ou personnels en dehors du club phocéen.

Pablo Longoria a ensuite assuré que le niveau d'engagement de Franck McCourt à l’OM reste constant. « Je suis en contact avec lui et ses équipes au moins trois ou quatre heures par semaine […] Son niveau d'engagement est le même qu'il y a un an ou deux ans », a déclaré le dirigeant espagnol. Cela signifie que Frank McCourt maintient son implication dans le club phocéen. Au fil du temps, le natif de Boston reste engagé à l’OM et ne songe pas à céder son bien dans un futur proche. Autrement dire, l’arrivée des investisseurs saoudiens à la tête de l’Olympique de Marseille est loin de s’accomplir, excepté un énorme rebondissement de dernière minute.